    • 11 de mayo de 2026 - 08:45

    Los mejores memes de la infartante clasificación de River frente a San Lorenzo

    El arquero atajó dos penales en la definición y el Millonario avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura. Así reaccionaron en las redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las redes sociales ardieron con una catarata de memes que tomó como protagonistas a Santiago Beltrán, al San Lorenzo eliminado y a un Boca Juniors que ya había caído la noche anterior. El arquero de River Plate atajó dos penales decisivos para que el Millonario avanzara a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, y los usuarios no tardaron en convertirlo en el personaje del fin de semana.

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