Los mejores memes de la infartante clasificación de River frente a San Lorenzo

Las redes sociales ardieron con una catarata de memes que tomó como protagonistas a Santiago Beltrán, al San Lorenzo eliminado y a un Boca Juniors que ya había caído la noche anterior. El arquero de River Plate atajó dos penales decisivos para que el Millonario avanzara a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, y los usuarios no tardaron en convertirlo en el personaje del fin de semana.