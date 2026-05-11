Los mejores memes de la infartante clasificación de River frente a San Lorenzo

Las redes sociales ardieron con una catarata de memes que tomó como protagonistas a Santiago Beltrán, al San Lorenzo eliminado y a un Boca Juniors que ya había caído la noche anterior. El arquero de River Plate atajó dos penales decisivos para que el Millonario avanzara a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, y los usuarios no tardaron en convertirlo en el personaje del fin de semana.
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