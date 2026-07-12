    • 12 de julio de 2026 - 12:35

    Messi anticipó la semifinal con Inglaterra ante Diario de Cuyo: "Es la primera vez en toda mi carrera que juego contra ellos"

    Tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi dialogó con Diario de Cuyo, destacó lo especial que será enfrentar a Inglaterra y reconoció el desgaste físico que acumula la Selección.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi se detuvo unos segundos para dialogar ante Diario de Cuyo y dejó definiciones sobre el histórico cruce que se viene ante Inglaterra, además de referirse al enorme esfuerzo que viene realizando el equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

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    El capitán argentino destacó el valor de volver a estar entre los cuatro mejores del mundo y pidió disfrutar el momento.

    "¿Por qué no sabemos si vamos a estar otra vez? Porque pasó mucho tiempo para volver a ser campeones del mundo después de la última vez que habíamos ido. Así que nada, disfrutamos", expresó el rosarino. "¿Por qué no sabemos si vamos a estar otra vez? Porque pasó mucho tiempo para volver a ser campeones del mundo después de la última vez que habíamos ido. Así que nada, disfrutamos", expresó el rosarino.

    "Es la primera vez que juego contra Inglaterra"

    Consultado por el esperado duelo frente al seleccionado inglés, Messi confesó que será un partido único en su carrera. "La verdad que sí, es la primera vez en toda mi carrera que juego contra Inglaterra", afirmó.

    El capitán explicó que el encuentro tiene un significado especial por la jerarquía del rival y por la instancia en la que se disputará. "Es especial, porque siempre es especial jugar contra las selecciones potencias, contra las grandes selecciones. Más en una semifinal del Mundial", sostuvo.

    El desgaste físico, una preocupación para la Selección

    Messi también hizo referencia al cansancio acumulado por el plantel tras una Copa del Mundo muy exigente, en la que Argentina ya disputó dos tiempos suplementarios.

    "Descansaremos esperando recuperar fuerzas porque venimos haciendo desgastes muy grandes durante todo este torneo. Y preparándonos lo que podamos", señaló. "Descansaremos esperando recuperar fuerzas porque venimos haciendo desgastes muy grandes durante todo este torneo. Y preparándonos lo que podamos", señaló.

    La Albiceleste enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles con el objetivo de conseguir un lugar en una nueva final mundialista, en un duelo que marcará el primer enfrentamiento de Lionel Messi frente al seleccionado inglés a lo largo de toda su carrera profesional.

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