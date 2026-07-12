Messi sigue haciendo historia: el nuevo récord que alcanzó en el partido frente a Suiza

Lionel Messi dio una asistencia ante Suiza en su partido 32 en Copas del Mundo y marcó otro hito en la competencia más importante del fútbol. El centro perfecto a la cabeza de Alexis Mac Allister , a los diez minutos del duelo por los cuartos de final en Kansas City, le permitió quedarse con otro retazo de historia.

El rosarino, de 39 años, llegó a los 11 pases-gol en los Mundiales y se convirtió en el máximo asistidor del certamen ecuménico. Superó a Fritz Walter (Alemania), con quien compartía el honor hasta este sábado (diez). Detrás quedaron Raymond Kopa (Francia), Uwe Seeler (Alemania) y Diego Maradona con ocho.

Este partido 32 en Mundiales lo consolida como el jugador con más apariciones en la historia de la competencia, por encima de Cristiano Ronaldo de Portugal (27), Lotthar Matthaus de Alemania (25), Miroslav Klose, también alemán, con 24, y Paolo Maldini de Italia con 23. El capitán albiceleste disputó sus primeros partidos mundialistas en Alemania 2006 (3), luego Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y ahora suma 6 en la presente edición en Estados Unidos, México y Canadá. Si Argentina avanza, se asegura al menos ocho partidos en este certamen.

En cuanto a goles, los números de Messi en Mundiales son igual de contundentes: 21 tantos entre las ediciones de 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (8). La única edición en que no anotó fue Sudáfrica 2010. Con esa cifra, superó el récord histórico de Klose y hoy disputa mano a mano con Kylian Mbappé (20) la cima del ranking de máximos artilleros en la historia de los Mundiales.

Los 8 goles que lleva en esta edición lo ubican a perseguir una lista de apellidos que parecían intocables. El primero en la línea es el brasileño Ademir y el portugués Eusebio, ambos con 9 goles en una misma Copa del Mundo —Brasil 1950 e Inglaterra 1966, respectivamente—. Más arriba aparece el alemán Gerd Müller con 10 en México 1970, el húngaro Sandor Kocsis con 11 en Suiza 1954, y en la cima el francés Just Fontaine, autor de 13 tantos en 6 partidos del Mundial 1958, un registro que lleva 68 años sin ser igualado. Mbappé (8) y Erling Haaland (7) también están en carrera por escalar esa tabla, aunque ninguno de los tres alcanza todavía a Fontaine. Un dato que añade peso a los números del rosarino: falló dos penales en este torneo, uno ante Austria y otro ante Egipto, donde el arquero Mostafa Shobeir Oufa le tapó el disparo.

La asistencia ante Suiza elevó las cifras globales de Messi en su carrera profesional a 1.162 partidos, con 919 goles y 416 asistencias. El desglose por club y selección muestra que Argentina le suma ahora 204 partidos, 125 goles y 63 asistencias; el FC Barcelona, 778 partidos, 672 goles y 269 asistencias; el Inter Miami, 104 partidos, 90 goles y 50 asistencias; y el París Saint-Germain, 75 partidos, 32 goles y 34 asistencias.

A nivel individual, Messi se encuentra a 81 goles de la barrera de los mil tantos en su carrera. El único que lo aventaja en el ranking histórico de goleadores profesionales es Cristiano Ronaldo, con 976 anotaciones y 261 asistencias en 1.330 partidos a sus 41 años, distribuidos entre el Real Madrid (450 goles en 438 partidos), la selección de Portugal (146 goles en 233 partidos), el Manchester United (145 goles en 346 partidos), el Al Nassr (129 goles en 148 partidos), la Juventus (101 goles en 134 partidos) y el Sporting Lisboa (5 goles en 31 partidos). La diferencia entre ambos es de 57 goles.