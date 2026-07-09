García Cuerva pidió unidad entre los argentinos y citó a Messi como ejemplo de superación

El arzobispo de Buenos Aires llamó a dejar atrás las divisiones y reclamó “construir puentes” durante el Tedeum por el Día de la Independencia , con la presencia del presidente Javier Milei. También utilizó la figura del capitán de la Selección para destacar el valor del esfuerzo colectivo.

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Ante autoridades nacionales y dirigentes políticos, monseñor Jorge García Cuerva encabezó la tradicional ceremonia religiosa por el 9 de Julio y realizó un fuerte llamado a recuperar el diálogo, la convivencia y la búsqueda del bien común . En su mensaje, cuestionó la intolerancia y pidió superar las disputas que profundizan las diferencias sociales.

Durante la homilía, el arzobispo recurrió a la figura de Lionel Messi para transmitir una idea de unidad . Señaló que el recorrido del capitán argentino, desde las dificultades iniciales hasta convertirse en campeón del mundo, demuestra la importancia del acompañamiento y del trabajo en equipo.

“Messi no llegó solo”, fue la idea central de la referencia del religioso, quien planteó que los logros colectivos requieren dejar de lado los intereses individuales y apostar por un proyecto común.

García Cuerva también dirigió un mensaje a la dirigencia política y advirtió sobre los efectos de la confrontación permanente. En ese sentido, pidió abandonar las actitudes que generan enfrentamientos y convocó a “construir puentes” para afrontar los problemas del país.

El presidente Javier Milei en la Catedral Metropolitana, por el Tedeum del 9 de Julio.

Además, alertó sobre distintas heridas sociales, como la desigualdad, la indiferencia y la pérdida de empatía frente a las dificultades que atraviesan muchos argentinos. El arzobispo remarcó que la sociedad necesita una dirigencia capaz de escuchar y generar consensos.

El mensaje fue pronunciado frente al presidente Javier Milei, funcionarios nacionales y representantes institucionales que participaron de la celebración en la Catedral Metropolitana, una ceremonia que cada año forma parte de los actos oficiales por la Independencia argentina.

El llamado de la Iglesia: unidad frente a las diferencias

En otro tramo de su discurso, García Cuerva insistió en que la construcción de la Argentina requiere incluir a todos los sectores y evitar una lógica de enfrentamiento constante. También hizo referencia a la necesidad de recuperar valores como la fraternidad, la esperanza y la solidaridad.

El arzobispo cerró su intervención con una invitación a que los argentinos puedan dejar de lado las divisiones y trabajar por un futuro compartido, en una jornada marcada por los homenajes a la fecha patria.