Hamza Abdelkarim, la verdadera joya de Egipto: el juvenil que eclipsa hasta el mismo Mohamed Salah

Con apenas 18 años, recientemente comprado por Barcelona y el récord de haberse convertido en el debutante más joven de la historia de Egipto en una Copa del Mundo, Hamza Abdelkarim ya es una de las grandes revelaciones del torneo. Y, en la previa del cruce de octavos de final frente a la Selección Argentina, el delantero lanzó una frase que rápidamente llamó la atención y dejó en claro su mentalidad para encarar el partido: “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”.

Sin haber debutado en la Mayor, el joven atacante irrumpió como una de las grandes sorpresas de elenco africano en este Mundial y ya pudo hacer su ansiado estreno (ingresó contra Bélgica en lugar de Mohamed Salah ). Ahora, le toca afrontar el desafío más importante de su corta carrera: los octavos de final contra la vigente campeona del mundo. Sin embargo, Abdelkarim no se dejó llevar por el impacto que supone enfrentar al capitán argentino y prefirió poner el foco en el rival como equipo.

Cuando le recordaron que enfrente estará el máximo ídolo de Barcelona, club al que llegó este año, el delantero fue tajante. Luego, en diálogo con Mundo Deportivo, explicó cómo afronta cada partido, sin dejarse influir por el contexto que rodea un encuentro de semejante magnitud: “ Cuando entro al campo, hago lo que me hace feliz, así que no me importa lo que digan o hagan los demás fuera del terreno de juego. Mi atención está puesta en el campo”.

Si bien Abdelkarim es la gran aparición y promesa de Egipto, claro está que la estrella y emblema del equipo que jugará con Argentina este martes lleva el nombre de Mohamed Salah, capitán del seleccionado egipcio. En ese sentido, el juvenil habló sobre su influencia y lo señaló como una pieza fundamental para el crecimiento del grupo.

“No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí”, afirmó. “No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí”, afirmó.

Quién es Hamza Abdelkarim, la promesa de Egipto que juega en Barcelona

Nacido en año nuevo de 2008 en El Cairo, el picante delantero de 1,82 metros tuvo sus primeros contactos con el fútbol en Malasia, mientras su padre, ex voleibolista, trabajaba en una academia en Kuala Lumpur. En 2020, se incorporó a las inferiores del Al Ahly y allí comenzaría una carrera a nivel juvenil que avanzó a pasos agigantados. En febrero de 2025, con apenas 17 años y un mes, debutó en primera división con la camiseta del club egipcio convirtiéndose en el futbolista más jóven del equipo en este siglo, rompiendo el récord de Ramadan Sobhi.

A su vez, su formación en las juveniles de la selección egipcia lo llevó a meterse en los radares de los principales scouts de algunos clubes europeos. Tras brillar con la Sub-17 en la Copa África y el Mundial y marcar 12 goles en 21 partidos, el Feyenoord neerlandés lo puso en carpeta, pero rápidamente el Al Ahly renovó su contrato. Sin embargo, en febrero de 2026 apareció el Barcelona y se lo llevó a préstamo para su filial, el equipo B.

El llamado "Nuevo Salah" por la prensa egipcia tardó en debutar con el juvenil del equipo culé, pero cuando lo hizo rompió todos los pronósticos: en apenas 15 minutos, convirtió tres goles de cabeza para sellar la conquista de la Liga. Pero no paró ahí: ya lleva ocho goles en once partidos y en Barcelona decidieron comprar su pase definitivamente, ejecutando la opción de 1,5 millones de euros, según confirmó el propio Al Ahly. Incluso, Hansi Flick, entrenador del equipo principal, reconoció que está en los planes para la próxima pretemporada.

Con este marco de una posible residencia en España, Egipto se movió rápido y el DT Hossam Hassan lo incluyó en la lista para disputar la Copa del Mundo 2026, aún sin haber debutado en la selección absoluta y con solamente un puñado de partidos en primera. Si logra debutar, romperá nuevamente un récord que mantiene Ramadan Sobhi como el futbolista más jóven en representar a su país. A pesar de su corta edad, los pronósticos son alentadores: junto a él, en la convocatoria final aparecen Mohamed Salah, Omar Marmoush y Trezeguet, todos extremos naturales. Siendo el único "nueve de raza" en la lista, la joya de Egipto probablemente de que hablar en este Mundial.