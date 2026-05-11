Se confirmó el cuadro de cuartos de final del Apertura: días y horarios de los cruces

Arrancó la fase decisiva del Torneo Apertura y el sábado dieron inicio a los cruces de los octavos de final para conocer al campeón del torneo local en el primer semestre del 2026, que se definirá el 24 de mayo con la final en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba . Con las ocho llaves finalizadas, el cuadro de los cuartos está definido.

Gimnasia se hizo fuerte con uno menos, venció a Vélez y jugará contra River los cuartos de final del Apertura

La jornada del domingo comenzó con la victoria de Rosario Central (4° B) por 3-1 sobre Independiente (5° A) , que arrancó ganando el duelo en el Gigante de Arroyito. El Canalla se medirá con Racing, que venció sobre la hora 1 a 0 a Estudiantes en La Plata .

Luego, la acción siguió en el Estadio Monumental con el choque entre River Plate (2° B) y San Lorenzo (7° A). El Millonario se quedó con un triunfo de película por penales, gracias a las atajadas de Santiago Beltrán. El equipo de Chacho Coudet enfrentará a Gimnasia La Plata (6° B), que dio el golpe ante Vélez Sarsfield (3° A) en Liniers.

La fase de playoffs comenzó con un histórico clásico cordobés entre Belgrano y Talleres. En el marco del primer encuentro “mata-mata” por torneos AFA entre ambos elencos, el Pirata venció 1-0 al Matador con el gol de Francisco González Metilli y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el ganador del duelo entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe. El conjunto que dirige el Ruso Ricardo Zielinski se impuso en un derbi histórico y venció a su clásico rival después de 25 años.

La jornada sabatina continuó en La Bombonera , con el inolvidable choque entre Boca Juniors (2° A) y Huracán (7° B), que terminó con un triunfo del Globo por 3-2 en el alargue. El equipo de Diego Martínez chocará contra Argentinos Juniors (3° B), que le ganó 2-0 a Lanús (6° A) en La Paternal . En Mendoza, hubo otro impacto visitante: Unión (8°A) derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia (1° B) y se medirá ante Belgrano por el pase a las semifinales.

Vale remarcar que en los playoffs se implementaron 30 minutos de alargue en caso de haber empate en tiempo reglamentario (de persistir, penales). Los cuartos serán entre semana, aprovechando el parón de la Copa Libertadores y Sudamericana, el martes 12 y miércoles 13 de mayo.

La Liga confirmó los cruces de los cuartos de final del Torneo Apertura

La Liga Profesional confirmó que el martes a las 19:00 jueguen Belgrano y Unión en Córdoba, mientras que a las 21:30, Argentinos recibirá a Huracán. El miércoles, a partir de las 19:00, Rosario Central enfrentará a Racing Club en Arroyito; mientras que a las 21:30 jugarán en el Monumental, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 y el domingo 17 en los estadios de los equipos que quedaron mejor ubicados en las tablas de la fase regular. La final será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Las últimas definiciones del torneo local se llevaron a cabo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que la última final que acogió Córdoba fue entre River Plate y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina en marzo de 2024 (ganó el Millonario por 2-1).