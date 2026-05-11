Quiénes son las 17 sorpresas de la prelista de Scaloni para el Mundial

Lionel Scaloni entregó la prelista de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026, que comenzará dentro de un mes. El entrenador incluyó a 55 futbolistas que estarán disponibles para conformar la nómina definitiva de 26 jugadores que viajarán a la cita mundialista.

Entre las principales sorpresas aparecen jóvenes del fútbol argentino que recibieron su primera convocatoria en la Mayor. Los nombres destacados de la prelista son Santiago Beltrán, de River; Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos de Boca.

FIFA dará a conocer las listas oficiales de los 48 equipos el martes 2 de junio.

Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26.

Cuántos jugadores se permiten por lista

Lista provisional: Las federaciones participantes proporcionarán a la FIFA una lista de un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, cuatro de los cuales deberán ser arqueros. Lista definitiva: Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán arqueros).

Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26.

Un arquero de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final.