Semana sin clases en la UNSJ: ADICUS se pliega al paro universitario nacional

El sindicato mayoritario de docentes universitarios en San Juan confirmó su adhesión a la medida de fuerza convocada por CONADU Histórica. El reclamo apunta a salarios y presupuesto para las universidades públicas.

La próxima semana estará marcada por nuevas medidas de fuerza en la Universidad Nacional de San Juan. El gremio ADICUS anunció que adherirá al paro universitario nacional convocado por CONADU Histórica, lo que impactará de lleno en el normal desarrollo de clases y actividades académicas.

La decisión del sindicato -el de mayor representación entre los docentes universitarios sanjuaninos- se conoció luego de la convocatoria nacional impulsada por federaciones docentes que reclaman una urgente recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas.

Con esta confirmación, el escenario en la universidad sanjuanina se endurece aún más, ya que previamente SiDUNSJ también había informado su adhesión a la protesta.

Desde los gremios sostienen que el deterioro salarial del sector docente y la falta de actualización presupuestaria afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales, además de impactar en las tareas de investigación, extensión y formación académica.

La medida de fuerza se extenderá durante toda la próxima semana y podría generar suspensión de clases, reprogramaciones y complicaciones administrativas en distintas facultades y dependencias de la UNSJ.