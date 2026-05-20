    • 20 de mayo de 2026 - 20:57

    Semana sin clases en la UNSJ: ADICUS se pliega al paro universitario nacional

    El sindicato mayoritario de docentes universitarios en San Juan confirmó su adhesión a la medida de fuerza convocada por CONADU Histórica. El reclamo apunta a salarios y presupuesto para las universidades públicas.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La próxima semana estará marcada por nuevas medidas de fuerza en la Universidad Nacional de San Juan. El gremio ADICUS anunció que adherirá al paro universitario nacional convocado por CONADU Histórica, lo que impactará de lleno en el normal desarrollo de clases y actividades académicas.

    Leé además

    La Difunta Correa, que año a año congrega a cientos de peregrinos del país y el extranjero en el santuario, es objeto de estudio de la Universidad y el Arzobispado de San Juan. 

    Difunta Correa: un equipo de la UNSJ y del Arzobispado de San Juan investiga su existencia
    El Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial se realizará en San Juan en el mes de agosto.

    Por primera vez, San Juan será sede del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial

    La decisión del sindicato -el de mayor representación entre los docentes universitarios sanjuaninos- se conoció luego de la convocatoria nacional impulsada por federaciones docentes que reclaman una urgente recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas.

    Con esta confirmación, el escenario en la universidad sanjuanina se endurece aún más, ya que previamente SiDUNSJ también había informado su adhesión a la protesta.

    Desde los gremios sostienen que el deterioro salarial del sector docente y la falta de actualización presupuestaria afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales, además de impactar en las tareas de investigación, extensión y formación académica.

    La medida de fuerza se extenderá durante toda la próxima semana y podría generar suspensión de clases, reprogramaciones y complicaciones administrativas en distintas facultades y dependencias de la UNSJ.

    El conflicto universitario mantiene tensión a nivel nacional y suma un nuevo capítulo en medio de los reclamos que vienen realizando docentes, no docentes y estudiantes en defensa del sistema universitario público.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    otro mas y van: gremios docentes universitarios, otra vez a paro en la unsj

    Otro más y van: gremios docentes universitarios, otra vez a paro en la UNSJ

    la unsj se alista para la feria educativa con mas de 60 propuestas para los alumnos sanjuaninos

    La UNSJ se alista para la Feria Educativa con más de 60 propuestas para los alumnos sanjuaninos

    Marta Bliska cumplirá con los compromisos ya asumidos por el Coro Universitario, si bien empieza a proyectar sus planes para la agrupación perteneciente a la FFHA

    Marta Bilska, directora del Coro Universitario: "Creo que desde la música se pueden superar muchas cosas"

    El hombre fue atrapado mientras trataba de robar una bicicleta en el patio punto de encuentro de la Facultad de Exactas de la UNSJ. 

    [VIDEO] Quiso robar una bicicleta en la UNSJ y terminó atrapado por alumnos