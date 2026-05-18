Otro más y van: gremios docentes universitarios, otra vez a paro en la UNSJ

Luego de la masiva convocatoria que tuvo la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria en todo el país, los gremios docentes universitarios volvieron a la carga con el plan de lucha. Tras un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU se definió un paro de actividades por una semana, medida de fuerza a la que adhirió SiDUNSJ.

Por medio de sus redes sociales, el gremio docente universitario confirmó que se pliega a la medida de fuerza de paro de actividades por una semana, a partir del 25 de mayo. Considerando que ese día es feriado nacional por la Revolución de Mayo, las clases se verán afectadas desde el 26 al sábado 30 de mayo.

De acuerdo a lo que expresaron desde el gremio, la medida surge como respuesta al incumplimiento de Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro de las condiciones laborales y salariales de los docentes. Es por ello que además del paro de actividades, se dispondrán distintas actividades en todas las universidades nacionales, como clases públicas, jornadas de protesta y acciones callejeras que se irán comunicando en las próximas jornadas.

Cabe recordar que conforme informaron desde el CIN, entre el 2023 y el 2026 las universidades públicas registraron una caída de transferencias del 45,6%, impactando de lleno en el sostenimiento del sistema universitario. Por su parte, los salarios acumulan en el mismo tiempo un incremento del 147,30%, cuando la inflación en ese periodo fue del 293,30%.

“Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa, además, la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, señalaron en un comunicado.

Debido a la falta de respuesta del Gobierno nacional es que se dará continuidad a las medidas de fuerza que se vienen llevando a cabo con frecuencia sostenida desde febrero de este año.

Por su parte, desde ADICUS informaron a DIARIO DE CUYO que tendrán definiciones sobre si adhieren o no la semana de paro sobre el miércoles de esta semana, cuando se concrete una nueva reunión de plenario en el frente salarial del que forman parte.