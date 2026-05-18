    • 18 de mayo de 2026 - 11:49

    Las delicias y la tradición se apoderarán del Centro Cívico de la mano de S.A.B.O.R Sanjuanino

    En la previa de lo que será el festival gastronómico S.A.B.O.R Sanjuanino, desde la organización continúan con las intervenciones para todo el público. Próximo parada: Centro Cívico.

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    Por Celeste Roco Navea

    Del 24 al 26 de junio se realizará en el Centro Cultural Conte Grand la segunda edición del festival gastronómico S.A.B.O.R Sanjuanino. En la previa, desde la organización decidieron realizar distintas intervenciones en espacios públicos con chefs provinciales, con la intención de darle difusión al evento como también poner en valor los productos y las preparaciones icónicas de nuestra provincia. En ese contexto, la próxima parada será esta semana en el Centro Cívico.

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    En esta oportunidad, las protagonistas de la jornada serán las sopaipillas y el mate cocido, una combinación ideal en el marco de la semana de la Revolución de Mayo. La chef Gabriela Norona, jefa de la cocina de Chicocas será la encargada de llevar adelante la jornada que combinará recetas y secretos para la preparación de las delicias. Además se compartirá información sobre el festival y las distintas actividades que se estarán llevando a cabo en junio.

    De esta manera se concretará la tercera intervención que realizan desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGSJ) y Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC, que son las entidades detrás de la organización del festival gastronómico.

    El cronograma de intervenciones continuará con una presencia más en el Parque de Mayo y finalizarán el 13 de junio, durante las actividades que organiza la Ciudad de San Juan por la fundación.

    La info sobre la intervención en de S.A.B.O.R Sanjuanino en el Centro Cívico

    La actividad gastronómica será este viernes 22 de mayo, desde las 10 de la mañana, en la Plaza Seca del Centro Cívico, por calle España y Av. Ignacio de la Roza. La entrada es totalmente libre y gratuita, por lo que tanto los sanjuaninos que estén de paso como los que vayan puntualmente por el evento podrán disfrutar de un mate cocido caliente y unas buenas sopaipillas, ideal para las bajas temperaturas.

    Por su parte, el festival gastronómico, que será con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de junio. Tendrá un aspecto académico con un Foro Gastronómico en el marco de un proyecto de investigación; habrá charlas y conferencias además de una feria gastronómica con productores y emprendedores locales que estarán compartiendo las bondades de los productos regionales.

    S.A.B.O.R Sanjuanino, un festival que llegó para quedarse

    El festival nace el año pasado con el propósito de visibilizar y poner en valor la cocina sanjuanina, pero su nombre comunica mucho más en cada sigla: “Saberes Alimentarios Basados en Orígenes Regionales”.

    Desde la organización del evento las expectativas fueron superadas durante la primera edición, debido a la gran convocatoria y asistencia del público local. Para este año el foco está puesto en llegar a todos los sanjuaninos, tanto los que tienen vinculación con el mundo gastronómico como los que no. La intención detrás de la AEHGSJ como de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC es que este festival perdure en el tiempo, siendo parte obligada del calendario de eventos de la provincia.

    Cabe destacar que el evento cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través de los Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte, y de Producción, Trabajo e Innovación.

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