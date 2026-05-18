Formación Deportiva Inclusiva: este año buscan talentos en todo San Juan para incluir en las competencias

El programa de Formación Deportiva Inclusiva funcionará esta vez como una Escuela de Iniciación para las personas con discapacidad.

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Nació con un fin recreativo y social para personas con discapacidad, pero este año dará un giro hacia el perfeccionamiento. Es el programa de Formación Deportiva Inclusiva, de la Subsecretaría de Deporte Social, que llega a toda la provincia y que, en esta ocasión, funcionará como un Escuela de Iniciación para descubrir talentos en las diferentes disciplinas.

Con el objetivo de descubrir nuevos talentos para el deporte adaptado con fines competitivos, se podrá especial atención a los chicos con discapacidad que asisten a los centros de Formación Deportiva Inclusiva que funcionan en los 19 departamentos de San Juan. ‘El programa surgió con fines deportivos, recreativos y sociales, como una herramienta fundamental para la inclusión. Pero, ahora queremos darles la oportunidad a los participantes de perfeccionarse en la disciplina para la que tienen mejor aptitud’, dijo Julián Suraci, director de Políticas Educativas e Inclusivas.

55263499586_dc75ed7f05_b El programa de Formación Deportiva Inclusiva llega a los 19 departamentos de San Juan.

Nuevo enfoque de Formación Deportiva Inclusiva Suraci dijo que los profesores que están a cargo de los centros de Formación Deportiva Inclusiva que funcionan en ltoda la provincia serán los encargados de detectar los nuevos talentos deportivos. Y serán ellos también quienes tendrán a cargo el perfeccionamiento de los potenciales deportistas. ‘Los chicos de la periferia o de los departamento alejados tienen más complicaciones para llegar al CEF a entrenar, es así que sus profesores serán los encargados de entrenarlos para su perfeccionamiento’, dijo Suraci.

Los profesores del centro de Formación Deportiva Inclusiva se contactarán con sus pares del CEF para que les armen una rutina de entrenamiento para el comenzar a trabajar individualmente con los chicos que muestren aptitud en las diferentes disciplinas. Y, con mayor intensidad cuando lleguen los torneos en los que puedan competir. ‘Buscamos que todos los chicos con discapacidad tengan las mismas oportunidades de practicar un deporte de manera más profesional. Por eso sumamos este nuevo enfoque en el programa de Formación Deportiva Inclusiva’, dijo Suraci.