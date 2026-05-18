El Programa San Juan Cerca en Cañada Honda: más de 3000 trámites realizados en una semana

Al operativo integral se sumaron los servicios del Tren de Capital Humano. La mayor parte de las gestiones estuvo centrada en diferentes especialidades de salud.

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Como balance de la segunda semana de los operativos integrales San Juan Cerca en Cañada Honda -entre el 11 y el 15 de mayo- en los primeros días se realizaron un total de 3032 trámites de diferente índole. Esto implica no sólo las gestiones posibles en los ministerios de la provincia que se trasladaron hasta el departamento Sarmiento sino además las prestaciones que trajo el Tren de Capital Humano, entre otras la posibilidad de acceder a lentes para niños, niñas y adolescentes entre 6 a 17 años o hacer consultas relacionadas con ANSES.

Según los registros, los trámites más demandados son los vinculados a diferentes especialidades de la salud como vacunación, testeos de enfermedades infectocontagiosas, odontología, control de peso y talla, control de signos vitales, Clínica Médica, Ginecología, Cardiología, Pediatría, Oftalmología, Salud Mental. Aparte se otorgaron turnos para hospitales zonas y hospitales descentralizados para atender patologías más complejas.

Además, se gestionaron cientos de tarjetas SUBE o beneficios para viajar en el transporte público. Otras personas se inscribieron a los diferentes programas vigentes para personas con discapacidad o consultaron como obtener el Certificado Único de Discapacidad, se inscribieron o sacaron turnos para poder tramitar o renovar sus carnets de conducir.

Entre otras gestiones más requeridas, se hicieron consultas en Defensa al Consumidor, en Educación y en los programas vinculados al Ministerio de Producción, Trabajo en Innovación, también se acercaron hasta dónde estaba personal de Ciudadano Digital para pedir ayuda para habilitar sus cuentas, reactivar las claves, imprimir los diferentes documentos o trámites que se hacen en las dependencias oficiales que quedan registrados en esa plataforma e inclusive debloqueo de notebooks y netbooks del programa Maestro de América.

Más de 200 personas hicieron sus DNI en el operativo que trajo Renaper y la misma cantidad, pasó por el stand de Anses para hacer diferentes consultas.