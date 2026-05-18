Los bomberos voluntarios se capacitaron en el manejo de los materiales peligrosos más comunes en San Juan

El constante tránsito de insumos industriales, mineros y combustibles por las rutas sanjuaninas exige que los cuerpos de emergencia estén en alerta y permanentemente actualizados. Con este objetivo, el fin de semana pasado se dictó en la provincia el Curso de Mat-Pel (Materiales Peligrosos) , una capacitación de alto nivel para bomberos voluntarios de San Juan.

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La capacitación en la que participaron los bomberos voluntarios incluyó una parte teórica.

Esta capacitación estuvo a cargo de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios de la Argentina y contó con un total de 20 participantes pertenecientes a diferentes cuarteles de la provincia , quienes se instruyeron minuciosamente en la identificación, la evaluación del impacto y los protocolos de acción ante posibles derrames o incidentes con sustancias críticas.

El curso se dividió en dos intensas jornadas: el sábado se llevó a cabo el bloque teórico en las instalaciones del Parque de Chimbas , mientras que el domingo se desplegó la fase práctica y de simulación en la sede de Protección Civil .

Ciertas localidades de San Juan como es Albardón presentan una mayor exposición a este tipo de riesgos debido a su ubicación estratégica y el flujo diario de camiones de carga pesada. Conscientes de esta realidad, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón tuvo una destacada participación enviando a tres de sus efectivos para esta especialización: el Cabo Facundo Vargas , el Cabo Marco Cortez y el Bombero Luciano Vera .

bomberos Durante la capacitación los bomberos voluntarios aprendieron sobre los trajes de protección.

‘Felicito al personal por continuar capacitándose y representando con compromiso a nuestra institución. Entendemos que la profesionalización es la mejor herramienta para proteger a los vecinos de las zonas lindantes a las rutas comerciales’, dijo Rodrigo Tejada, al frente del cuartel de Albardón.

Los materiales peligrosos más usuales en San Juan

Los brigadistas trabajaron sobre las sustancias específicas que se mueven día a día por la geografía provincial, clasificadas en seis grandes grupos de riesgo:

Combustibles: Gasoil, nafta, fuel oil y lubricantes para la industria pesada.

Gasoil, nafta, fuel oil y lubricantes para la industria pesada. Gases comprimidos: Oxígeno, acetileno, nitrógeno, GLP y cloro.

Oxígeno, acetileno, nitrógeno, GLP y cloro. Explosivos (Minería y canteras): ANFO, emulsiones explosivas, detonadores y accesorios de voladura.

ANFO, emulsiones explosivas, detonadores y accesorios de voladura. Sustancias corrosivas: Ácido sulfúrico, soda cáustica y reactivos químicos industriales.

Ácido sulfúrico, soda cáustica y reactivos químicos industriales. Materiales tóxicos: Pesticidas y agroquímicos para el agro, sumados a productos químicos de uso fabril.

Pesticidas y agroquímicos para el agro, sumados a productos químicos de uso fabril. Residuos peligrosos: Cenizas industriales y remanentes mineros o químicos especiales.

Gracias a este esfuerzo coordinado entre la Academia Nacional y los cuarteles locales, la provincia cuenta ahora con un plantel de bomberos voluntarios mejor preparado para responder con rapidez y precisión ante cualquier contingencia ambiental o vial que involucre estas sustancias de cuidado.