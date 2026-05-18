    • 18 de mayo de 2026 - 14:20

    Histórico avance en 9 de Julio: preparan el suelo para pavimentar calles por primera vez en Alto de Sierra

    Los trabajos previos en 9 de Julio incluyen desde la limpieza de las arterias hasta la colocación de pasantes.

    En 9 de Julio comenzaron la preparación de las calles para una obra de pavimentación histórica.

    En 9 de Julio comenzaron la preparación de las calles para una obra de pavimentación histórica.

    Foto:

    (Prensa de 9 de Julio)

    La transformación urbana en el departamento de 9 de Julio no se detiene. En el marco del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos, el municipio continúa ejecutando intensas tareas de preparación, movimiento de suelos y despliegue de maquinaria pesada, pasos previos y fundamentales para la futura pavimentación de arterias clave que, por primera vez en su historia, contarán con asfalto.

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    Los trabajos actuales en la localidad de Alto de Sierra comenzaron con minuciosas labores de limpieza y desmalezamiento de las banquinas. Actualmente, las cuadrillas avanzan con la colocación de pasantes de agua, una tarea técnica esencial que se realiza antes del volcado del pavimento para garantizar la durabilidad de la obra y evitar roturas futuras.

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    Con m&aacute;quinas se realiza la preparaci&oacute;n de las calles de tierra, previa a la pavimentaci&oacute;n.

    Con máquinas se realiza la preparación de las calles de tierra, previa a la pavimentación.

    Esta iniciativa demanda una importante inversión de fondos municipales y se ejecuta mediante un trabajo articulado con la empresa constructora Menin.

    Un plan integral que llega a más rincones de 9 de Julio

    La planificación vial de la comuna no se limita a un solo sector, sino que se está desarrollando de manera simultánea en otros puntos estratégicos y de alta transitabilidad de 9 de Julio:

    • Calle Florida: intervención clave en el tramo que conecta con la Escuela Agrotécnica Ana Pérez Ciani, mejorando el acceso a la comunidad educativa.
    • Barrio Santa Rita
    • Barrio Papa Francisco (en la localidad de Las Chacritas)

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    La colocaci&oacute;n de pasantes es otro de los trabajo previos a la repavimentaci&oacute;n de calles en 9 de Julio.

    La colocación de pasantes es otro de los trabajo previos a la repavimentación de calles en 9 de Julio.

    Transformación urbana y mayor seguridad

    En el caso particular de Alto de Sierra, el desembarco del asfalto se complementa con otra obra reciente de gran impacto para la comunidad: la reconversión total a iluminación Led. La combinación de calles pavimentadas y nuevas luminarias consolida un proceso de modernización que cambia radicalmente la fisonomía de la zona, mejorando la seguridad vecinal, la transitabilidad de los vehículos y la calidad de vida diaria de las familias.

    Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo en conjunto entre la comuna, los habitantes del departamento y el Estado provincial: "Seguimos trabajando junto a los vecinos y al Gobierno para que más obras de infraestructura sigan llegando a cada rincón de 9 de Julio", señalaron las autoridades sobre este avance histórico.

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