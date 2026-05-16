Torneo Apertura: López Peláez dio un paso grande y 9 de Julio no perdonó

En el final, con angustia, FC López Peláez terminó logrando lo que fue a buscar en Marquesado y con un gol agónico de Francisco Trigo derrotó por 1-0 al Tricolor del Oeste y se metió en la pelea por el octavo lugar de la Tabla del Torneo Apertura esperando lo que hagan Atenas y Peñarol.

El Verdinegro de Alto de Sierra tuvo en su arquero Federico García a uno de los pilares del trascendental triunfo en Marquesado, con salvadas providenciales ante los delanteros locales.

En otro de los partidos trascendentes del sábado, en Ullum, Atlético Minero dio el golpe al vencer por 1-0 a San Lorenzo y acomodarse como escolta del líder Desampardos, aunque esperando lo que haga Colón el martes cuando complete el partido de esta fecha 16.

En el Este, el que mostró todo su poderío fue Sportivo 9 de Julio que no tuvo compasión ante Villa Ibañez para terminar goleando por 6-1 en una victoria que potencia sus ambiciones para los Cuartos de Final.

En Zonda, el clásico entre Juventud Zondina y Sarmiento quedó empatado y sin goles.

Mientras que en Santa Lucía, Atlético Alianza no pudo con Rivadavia y terminó empatando 1-1. Nicolás Silka abrió la cuenta para el Lechuzo a los 8' del primer tiempo pero a los 22' lo empató Kevin Reyes para los de La Bebida.

RESTO DEL TORNEO APERTURA

Este domingo, desde las 16,30 en La Rinconada, Atenas Pocito irá por un triunfo que lo vuelva a meter en zona de clasificación cuando reciba al Atlético Trinidad, mientras que en Rawson, Atlético Unión será local de Deportivo Carpintería.

Para el martes quedarán los partidos postergados por la definición de la plaza al Regional. En su cancha, Colón Junior recibirá a Defensores de Argentinos y en Chimbas, Sportivo Peñarol será local del puntero, Desamparados sabiendo que el Bohemio necesitará de un triunfo para seguir peleando la clasificación.