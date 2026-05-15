    • 15 de mayo de 2026 - 10:15

    Los sanjuaninos no tienen dudas: River saldrá campeón del Apertura, según un sondeo

    Participaron más de 10.200 personas en la compulsa de DIARIO DE CUYO.

    River es el gran favorito de los sanjuaninos.

    River es el gran favorito de los sanjuaninos.

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    Los hinchas en San Juan ya tienen a su máximo favorito para alzarse con el trofeo del Torneo Apertura. De acuerdo con un reciente sondeo de opinión de DIARIO DE CUYO que captó la atención del ámbito deportivo local, River Plate se posiciona como el principal candidato a quedarse con el título, consolidando una tendencia que lo ubica por encima del resto de los competidores que siguen en carrera.

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    Los resultados de la consulta popular reflejan que el conjunto de Núñez cuenta con el respaldo del 37,9% de los participantes, lo que representa un total de 3.890 votos. Esta ventaja sitúa al equipo Millonario en la cima de las preferencias, evidenciando que el público sanjuanino confía en la jerarquía de su plantel para afrontar las instancias decisivas del campeonato profesional.

    En el segundo escalón de las expectativas se encuentra Rosario Central. El equipo rosarino cosechó el 25,7% de las adhesiones, sumando 2.637 votos. El Canalla aparece como el rival más directo en la consideración de la gente, distanciándose de las otras opciones pero sin alcanzar el nivel de favoritismo que ostenta el club de Buenos Aires.

    Más atrás en la consideración de los encuestados aparece Belgrano de Córdoba, que logró capturar el 20% de los sufragios, equivalentes a 2.050 votos. Por último, Argentinos Juniors cierra el listado de candidatos con el 16,4% de las preferencias, tras recibir el apoyo de .1683 personas que participaron de la compulsa.

    La encuesta pone de manifiesto que, si bien hay una dispersión de votos entre los equipos que han mostrado regularidad, la figura de River Plate genera una certeza mayoritaria entre los seguidores del fútbol en la provincia. Con el torneo entrando en su etapa de definiciones, la opinión de los sanjuaninos es clara: el Millonario es el que tiene las mayores chances de dar la vuelta olímpica.

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