¿Quién será campeón? A pesar del mal presente, los sanjuaninos tienen su favorito para el Apertura de la Liga Profesional

Con el arranque de los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol argentino a la vuelta de la esquina, crece la expectativa entre los hinchas. En ese contexto, una encuesta realizada entre sanjuaninos reveló quiénes son los principales candidatos a quedarse con el título.

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El equipo que lidera claramente las preferencias es River Plate, que obtuvo el 15,62% de los votos (2149), posicionándose como el máximo favorito en la consideración del público. Detrás aparece Estudiantes de La Plata con el 11,97% (1647 votos), seguido de cerca por Racing Club, que alcanzó el 10,36% (1426).

En un segundo pelotón se ubican Boca Juniors con el 9,95% (1369 votos) y Independiente con el 9,75% (1342), mientras que Rosario Central sumó el 8,96% (1233).

Más atrás quedaron San Lorenzo (7,71%), Vélez Sarsfield (6,03%) y Gimnasia y Esgrima La Plata (4,51%), en una tabla que muestra una distribución bastante amplia de preferencias.

También recibieron votos Independiente Rivadavia (4,71%), Unión de Santa Fe (2,8%), Talleres de Córdoba (2,73%) y Belgrano de Córdoba (1,81%).

En el fondo de la tabla aparecen Huracán (1,13%), Lanús (0,99%) y Argentinos Juniors (0,95%), con menor respaldo entre los votantes.

Con este panorama, los sanjuaninos ya marcaron su tendencia. Ahora será el turno de los equipos de confirmar -o no- estos pronósticos dentro de la cancha.