San Juan podría volver al calendario UCI con una fecha del ciclismo Pista

Desde San Juan avanzan las gestiones para que en agosto llegue una fecha del American Truck Cup al Velódromo Vicente Chancay.

Con la temporada de pista afinando detalles para un comienzo inminente, el ambiente del ciclismo pista de San Juan se revolucionó al conocerse que están más que avanzadas las gestiones para que el 22 y 23 de agosto llegue la fecha de la American Truck Cup al Velódromo Chancay.

Las gestiones conjuntas entre la Federación Ciclista Sanjuanina, el gobierno de San Juan y la FACPYR a nivel nacional tuvieron eco en la COPACI (Confederación Panamericana de Ciclismo) y San Juan ingresó en el calendario de la UCI que tiene 8 fechas en Sudamérica, con dos ya realizadas en Trinidad y Tobago y la otra en Colombia. Ahora, en lo inmediato, será Chile el que albergue la tercera fecha y nuestra provincia cerraría en agosto con la Copa Argentina de Pista.

PISTA CON LOS MEJORES Con este regreso al que solamente le faltan detalles para terminar de ser confirmado, el Velódromo Vicente Chancay de Pocito recuperaría escenario internacional tras su inauguración con el Panamericano. Luego, se cayó la chance del Mundial que finalmente se fue a Santiago de Chile y ahora, se reflotó esta chance y es casi un hecho.

Las gestiones de la FCS con el respaldo del gobierno provincial desde la Secretaría de Deportes ha sido clave, pero también se movió FACPYR y con eso la postulación de San Juan cobró fuerza y hoy aparece incluso ya en el calendario de la COPACI.