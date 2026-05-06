    • 6 de mayo de 2026 - 10:56

    San Juan podría volver al calendario UCI con una fecha del ciclismo Pista

    Desde San Juan avanzan las gestiones para que en agosto llegue una fecha del American Truck Cup al Velódromo Vicente Chancay.

    Regreso. El ciclismo internacional volvería en agosto al Chancay con la Copa Argentina de Pista.
    Regreso. El ciclismo internacional volvería en agosto al Chancay con la Copa Argentina de Pista.

    Foto:

    uci1
    Por Ariel Poblete

    Con la temporada de pista afinando detalles para un comienzo inminente, el ambiente del ciclismo pista de San Juan se revolucionó al conocerse que están más que avanzadas las gestiones para que el 22 y 23 de agosto llegue la fecha de la American Truck Cup al Velódromo Chancay.

    Leé además

    Leonardo Guevara presentó las etapas del Vicuña Project.

    Leonardo Guevara de Vicuña en Expo San Juan Minera: "Vamos a expandir la planta en una tercera etapa"
    en el servicio penitenciario provincial pusieron en marcha un proyecto que combina reciclaje e inclusion

    En el Servicio Penitenciario Provincial pusieron en marcha un proyecto que combina reciclaje e inclusión

    Las gestiones conjuntas entre la Federación Ciclista Sanjuanina, el gobierno de San Juan y la FACPYR a nivel nacional tuvieron eco en la COPACI (Confederación Panamericana de Ciclismo) y San Juan ingresó en el calendario de la UCI que tiene 8 fechas en Sudamérica, con dos ya realizadas en Trinidad y Tobago y la otra en Colombia. Ahora, en lo inmediato, será Chile el que albergue la tercera fecha y nuestra provincia cerraría en agosto con la Copa Argentina de Pista.

    PISTA CON LOS MEJORES

    Con este regreso al que solamente le faltan detalles para terminar de ser confirmado, el Velódromo Vicente Chancay de Pocito recuperaría escenario internacional tras su inauguración con el Panamericano. Luego, se cayó la chance del Mundial que finalmente se fue a Santiago de Chile y ahora, se reflotó esta chance y es casi un hecho.

    Las gestiones de la FCS con el respaldo del gobierno provincial desde la Secretaría de Deportes ha sido clave, pero también se movió FACPYR y con eso la postulación de San Juan cobró fuerza y hoy aparece incluso ya en el calendario de la COPACI.

    En tanto que a nivel local, este miércoles por la noche habrá reunión en la Federación Sanjuanina para ajustar los detalles de la temporada de Pista 2026. El año pasado, la irregularidad marcó esa temporada y ahora, quieren darle continuidad y un calendario sólido que no sufra atrasos ni modificaciones. Los detalles para el inminente comienzo quedarán resueltos en la reunión del consejo directivo y se conocerá el calendario que no pasará del próximo fin de semana de este mes de mayo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Con la intalación del tanque de 50.000 litros, la UCCuyo avanza con la obra clave para ahorrar agua.

    La UCCuyo ya instaló el tanque de 50.000 litros que permitirá ahorrar el 50% del agua en el predio

    Alerta por viento Zonda en San Juan.

    Alerta por fuerte viento Zonda en San Juan: el EPRE intima a las distribuidoras y pide precaución a los usuarios

    Reyes y Balmaceda recibieron condenas de ocho y cinco años de cárcel por cometer varios delitos en pocas horas en Rawson. Utilizaron un arma de juguete. 

    Enyesado en una mano y utilizando un arma de juguete, salió a robar con un cómplice: sumó 8 años de cárcel

    Hora por hora, cómo avanzará el viento Zonda en San Juan, según los pronósticos

    Con alerta por viento Zonda y una máxima de 30°C así estará el tiempo en San Juan este miércoles 6 de mayo