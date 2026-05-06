Leonardo Guevara de Vicuña en Expo San Juan Minera: "Vamos a expandir la planta en una tercera etapa"

La Expo Internacional San Juan Minera comenzó su primera jornada en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay , en Pocito, con una convocatoria que reúne a los principales actores del sector. Más de 25.000 asistentes , entre ejecutivos, funcionarios, inversores y delegaciones internacionales, participan del evento.

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La magnitud de la exposición posiciona a San Juan como un eje estratégico para el desarrollo minero en Argentina. La agenda está centrada en inversiones, abastecimiento y oportunidades de negocio , con espacios diseñados para vincular directamente a empresas y proveedores.

El primer encuentro, “Demand & Contracting Outlook + Brunch” , reunió a compañías mineras que presentaron el estado de sus proyectos y sus necesidades de contratación. En ese contexto, Leonardo Guevara , Procurement & Contracts Manager de Vicuña Project , explicó el desarrollo del proyecto en distintas etapas.

“ La etapa 1 es la que implica ir sobre el yacimiento de Josemaría, un yacimiento de sulfuros, con lo cual lo que esperamos producir allí es concentrado de cobre, también oro ”, señaló. Además, agregó: “Esta primera etapa implica la construcción de la planta de sulfuros y empezar a operar, estimando que los primeros 6 años de operación van a ser la fuente de generación de ingresos”.

Sobre la continuidad del plan, detalló: “En esta segunda etapa vamos sobre los óxidos de Filo del Sol, con la idea de, mientras en paralelo estamos produciendo concentrado de cobre en Josemaría, ya trabajar con cátodos de cobre provenientes de Filo”.

En relación con la expansión, remarcó: “En una tercera etapa vamos a la parte más profunda, que también tiene sulfuros, con lo cual la planta que originalmente vamos a ver con la etapa 1 va a quedar chica”.

También destacó los ejes estratégicos del abastecimiento: “Hemos desarrollado desde la perspectiva de supply chain tres categorías o ejes de trabajo estratégico”. Entre ellos, mencionó: “El primer eje tiene que ver con la construcción de una línea eléctrica”.

Asesoramiento, registro y licitaciones: cómo vincularse con las mineras en la Expo

Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo enfocado en cómo las empresas pueden generar contacto directo con las compañías mineras y acceder a futuras oportunidades. En ese sentido, Leonardo Guevara destacó la importancia de acercarse a los espacios de asesoramiento dentro del evento: “Van a encontrar al equipo directamente, que los va a asesorar, aparte de nuestro propio equipo que está”.

Leonardo Guevara - Vicuña en Feria SJ (1)

Además, explicó el rol de las plataformas formales en los procesos de contratación: “nos permite que en todo tipo de compras puedan tener visibilidad sobre los proveedores que están registrados y categorizarlos por el tipo de bienes o servicios que proveen”. Esta herramienta, según indicó, resulta clave al momento de avanzar en procesos de licitación.

En esa línea, remarcó: “Al momento de un eventual tender, donde hay que lanzar una licitación, hay una fuente muy importante para el comprador a dónde ir a buscar potenciales proveedores para el futuro”, destacando la relevancia de estar registrado y validado dentro del sistema.

También hizo referencia a la profundidad de estos procesos: “Este proceso es más profundo, porque se va pidiendo información más específica”, lo que marca un filtro técnico y estratégico para las empresas interesadas.

Finalmente, Guevara volvió a poner el foco en los espacios de networking dentro de la Expo: “Otro eje más importante para hacer un buen contacto con nosotros es justamente las notas de negocio”, en referencia a las rondas donde se concreta el vínculo entre proveedores y compañías mineras.