    • 28 de abril de 2026 - 16:46

    Tras el conflicto con La Rioja, la Justicia de San Juan habilitó la continuidad operativa del Proyecto Vicuña

    Un tribunal provincial hizo lugar a una medida cautelar que garantiza el normal funcionamiento del emprendimiento minero, pese a restricciones dispuestas en La Rioja.

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    Proyecto Vicuña.

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    La Justicia de San Juan resolvió este martes habilitar la continuidad de las operaciones del Proyecto Vicuña tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la empresa, en el marco de un conflicto originado por disposiciones adoptadas en la provincia de La Rioja.

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    La respuesta judicial fue favorable: un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial dictó una medida precautoria que garantiza la continuidad operativa del proyecto. En concreto, la resolución establece que ningún tercero, ya sea público o privado —con excepción de las autoridades de San Juan—, podrá obstaculizar o suspender las actividades.

    Los argumentos del fallo para avalar el Proyecto Vicuña

    El fallo se apoya en que el Proyecto Vicuña cuenta con la habilitación correspondiente del Ministerio de Minería de San Juan, autoridad de aplicación en la materia. En ese sentido, la Justicia provincial respaldó la validez de esa autorización y resguardó el normal desarrollo de las tareas.

    Desde la empresa señalaron que continuarán operando dentro del marco legal vigente, priorizando tanto la seguridad como la continuidad de las actividades, mientras avanzan en las acciones legales e institucionales necesarias para normalizar completamente el acceso al área de operaciones.

    El caso expone una tensión interprovincial en torno al desarrollo de proyectos mineros y la jurisdicción sobre las condiciones de acceso, en un contexto donde la actividad continúa siendo un eje clave para la economía regional.

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