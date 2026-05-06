    • 6 de mayo de 2026 - 10:30

    San Martín ya tiene horario para enfrentar al Platense de Matías Borgogno por Copa Argentina

    El Verdinegro jugará el miércoles 13 en Morón por los 16avos de final. La sede elegida genera malestar por la distancia que deberán recorrer los hinchas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras se enfoca en su próximo compromiso por la Primera Nacional, San Martín ya conoce los detalles de su siguiente desafío por Copa Argentina. El equipo sanjuanino enfrentará a Platense por los 16avos de final el miércoles 13 de mayo a las 16.15, en el estadio de Morón, en la provincia de Buenos Aires.

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    Si bien la fecha del encuentro había sido confirmada días atrás, en las últimas horas la organización del torneo dio a conocer el horario oficial.

    La designación de la sede no cayó bien en el entorno del Verdinegro debido a la extensa distancia que deberá recorrer la delegación. El plantel viajará en avión con los gastos cubiertos, pero la situación es diferente para los hinchas, que deberán afrontar un traslado de más de 1.200 kilómetros por vía terrestre si desean acompañar al equipo.

    El partido tendrá, además, un condimento especial: el arquero de Platense, Matías Borgogno, se enfrentará a su exequipo, donde dejó un grato recuerdo siendo una de las figuras en el ascenso del 2024.

    Cómo accedió San Martín a esta instancia de Copa Argentina

    San Martín llega a esta instancia tras imponerse con autoridad por 2-0 ante Deportivo Madryn en los 32avos de final. En paralelo, el equipo busca recuperarse en la Primera Nacional, luego de la reciente derrota frente a Colegiales que cortó una racha de dos triunfos consecutivos. Este sábado, el Verdinegro tendrá la oportunidad de volver al triunfo cuando reciba a Patronato en Concepción.

    Los clasificados a octavos de Copa Argentina

    Vélez, Gimnasia LP y Midland.

    Los resultados y goleadores de 16avos de final

    Acassuso 0-Gimnasia LP 3 (F. Torres, R. Giampaoli y N. Barros Schelotto)

    D. Morón 1 (M. Burruchaga)-Midland 2 (J. Perales y M. Rogoski)

    Vélez 2 (D. Godoy y D. Valdes) - Gimnasia y Tiro 0

    Los otros cruces de 16avos de final de la Copa Argentina

    Banfield-San Martín T, el 8/5 a las 21.10 en Salta

    Platense-San Martín SJ, el 13/5 en D. Morón

    Tigre - Independiente Rivadavia

    Rosario Central - Estudiantes LP

    River - Aldosivi

    San Lorenzo - Riestra

    Talleres - Atlético Tucumán

    Gimnasia de Jujuy - Belgrano

    Huracán - Barracas Central

    Unión - Independiente

    Racing-Defensa y Justicia

    Lanús - Instituto

    Boca - Sarmiento

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