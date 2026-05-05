Boca cayó 1-0 ante Barcelona de Ecuador y complicó su camino en la Copa Libertadores

En una noche cargada por el terreno anegado por la lluvia, Boca Juniors sufrió una derrota clave por 1-0 ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil , un resultado que lo deja en una posición incómoda en su grupo de la Copa Libertadores . El único gol del encuentro llegó a los 72 minutos, cuando Héctor Villalba capitalizó un contraataque tras un mal retroceso del conjunto que dirige Claudio Úbeda.

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Boca mostró momentos de buen juego, pero pagó caro su falta de eficacia y los errores defensivos. Además, el desarrollo estuvo condicionado por dos expulsiones que alteraron el trámite.

El arranque fue dinámico, con un Boca decidido a atacar. A los cinco minutos, Rodrigo Ascacíbar desperdició una chance inmejorable tras un córner ejecutado por Leandro Paredes. Poco después, el local respondió con peligro en el área xeneize.

La primera gran incidencia llegó a los 23 minutos: el arquero Leandro Brey debió salir por lesión tras un choque , lo que obligó el ingreso de Javier García. Más tarde, a los 32, Ascacíbar vio la tarjeta roja tras una dura patada en la cabeza a un rival, dejando a Boca con diez.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba sin goles, Barcelona también sufrió una expulsión. Milton Céliz fue sancionado tras revisión del VAR por un codazo sobre Paredes.

Boca lo tuvo, no concretó y lo pagó caro

En el complemento, Boca generó las situaciones más claras. A los 58 minutos, Miguel Merentiel quedó mano a mano tras una gran contra, pero definió al cuerpo del arquero José Contreras. Minutos después, Exequiel Zeballos armó una jugada que no pudo ser empujada por Giménez.

El dominio xeneize no se tradujo en el marcador, y eso lo pagó caro.

A los 72 minutos, el conjunto ecuatoriano encontró el gol en una transición rápida. Héctor Villalba aprovechó un desorden defensivo y definió para el 1-0 que sería definitivo.

A partir de allí, Boca buscó con más empuje que claridad. Weigandt tuvo una chance clara tras una buena jugada colectiva, pero su remate se fue desviado.

En los minutos finales, Javier García fue clave para evitar una derrota más amplia. A los 80 y a los 93 minutos, el arquero respondió con grandes atajadas ante remates peligrosos de Barcelona, manteniendo a Boca con vida hasta el final.

Boca dejó pasar una oportunidad importante. Generó situaciones, pero falló en la definición y sufrió errores defensivos en momentos clave. La derrota en Guayaquil lo obliga a reaccionar rápidamente si quiere seguir con aspiraciones firmes en la Copa Libertadores.

El margen de error se achica, aunque deberá afrontar los próximos compromisos como local ante Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil.