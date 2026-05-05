    • 5 de mayo de 2026 - 09:44

    Boca vs Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

    Boca busca recuperarse en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, con un equipo titular y un cambio obligado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca buscará recuperarse en la Copa Libertadores 2026 tras la derrota ante Cruzeiro de la semana pasada. Este martes, por la cuarta fecha del Grupo D, visita a Barcelona en Guayaquil.

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    Para eso, Claudio Úbeda volverá a apelar al equipo titular tras una rotación que le volvió a dar rédito ante Central Córdoba, aunque con un cambio obligado: Milton Giménez por Adam Bareiro.

    El partido se disputará en el Monumental de Guayaquil y será dirigido por el colombiano Carlos Betancur.

    Sin puntos luego de tres caídas consecutivas, el DT de Barcelona optó por cuidar a los habituales titulares durante el fin de semana. El empate 1-1 ante Manta dejó sensaciones negativas, especialmente porque el equipo disputó todo el segundo tiempo con superioridad numérica.

    Los datos de Barcelona vs. Boca, por la Copa Libertadores: hora, TV y árbitro

    • Hora: 21.
    • TV: Fox Sports y Telefe.
    • Árbitro: Carlos Betancur.
    • Estadio: Monumental Banco Pichincha.

    La posible formación de Boca vs. Barcelona, por la Copa Libertadores

    Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

    La posible formación de Barcelona vs. Boca, por la Copa Libertadores

    José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

    Horario de Barcelona vs. Boca, país por país

    • Argentina: 21 horas
    • Brasil: 21 horas
    • Chile: 20 horas
    • Colombia: 19 horas
    • Ecuador: 19 horas
    • México: 18 horas
    • Perú: 19 horas
    • Paraguay: 21 horas
    • Uruguay: 21 horas
    • Venezuela: 20 horas

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