Boca vs Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Boca busca recuperarse en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, con un equipo titular y un cambio obligado.

Boca buscará recuperarse en la Copa Libertadores 2026 tras la derrota ante Cruzeiro de la semana pasada. Este martes, por la cuarta fecha del Grupo D, visita a Barcelona en Guayaquil.

Para eso, Claudio Úbeda volverá a apelar al equipo titular tras una rotación que le volvió a dar rédito ante Central Córdoba, aunque con un cambio obligado: Milton Giménez por Adam Bareiro.

El partido se disputará en el Monumental de Guayaquil y será dirigido por el colombiano Carlos Betancur.

Sin puntos luego de tres caídas consecutivas, el DT de Barcelona optó por cuidar a los habituales titulares durante el fin de semana. El empate 1-1 ante Manta dejó sensaciones negativas, especialmente porque el equipo disputó todo el segundo tiempo con superioridad numérica.

Los datos de Barcelona vs. Boca, por la Copa Libertadores: hora, TV y árbitro Hora: 21.

TV: Fox Sports y Telefe.

Árbitro: Carlos Betancur.

Estadio: Monumental Banco Pichincha. La posible formación de Boca vs. Barcelona, por la Copa Libertadores Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.