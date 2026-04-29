    • 29 de abril de 2026 - 11:48

    Se conoció la durísima sanción en España para el ex arquero de Boca que le pegó una trompada a un rival

    El arquero del Real Zaragoza fue castigado por golpear a Jorge Pulido en el duelo ante Huesca. La sanción incluye 12 partidos por la agresión y uno por la expulsión, tras un incidente que terminó en una pelea entre jugadores.

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    En total, sancionó con 13 partidos al exjugador de Boca. El castigo se compone de 12 fechas por la agresión, según lo establecido en el reglamento disciplinario, más uno adicional por la tarjeta roja. Desde el organismo consideraron la acción como violenta, aunque no aplicaron un agravante mayor por lesión.

    El hecho quedó reflejado en el informe arbitral de Dámaso Arcediano, quien detalló que Andrada lanzó un golpe con “fuerza excesiva”, provocando un hematoma en la cara del rival y generando un tumulto que debió ser controlado incluso por las fuerzas de seguridad.

    Qué fue lo qué causó las sanciones

    El arquero de 35 años, que defendió el arco de Boca en la final de Copa Libertadores perdida ante River en 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, en el final del clásico.

    No conforme con la situación, el futbolista argentino tuvo un ataque de furia, fue corriendo hacia un jugador rival y lo agredió con un fuerte golpe, lo que desató una batalla campal.

    Tanto el Zaragoza como el Huesca se encuentran en puestos de descenso y luchan por evitar bajar a la tercera categoría del fútbol español.

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