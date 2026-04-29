Estudiantes de La Plata recibe al campeón Flamengo por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores

El “Pincha” va por un triunfo que le permita escalar a la primera posición del Grupo A.

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Estudiantes de La Plata recibirá este martes a Flamengo de Brasil, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita escalar a lo más alto de su zona.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Juan Lara.

Estudiantes llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo A con cuatro puntos, producto del empate 1-1 frente a Independiente Medellín de Colombia y el triunfo 2-1 sobre Cusco de Perú.

En lo que respecta al Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, el actual campeón argentino atraviesa un gran momento ya que lidera en la Zona A con 28 puntos, a falta de solo una fecha para que termine la primera fase.

Flamengo, por su parte, buscará imponer todo su poderío en La Plata para afianzarse en la primera posición del Grupo A, donde lidera con puntaje ideal gracias a las victorias sobre Cusco (2-0 como visitante) e Independiente Medellín (4-1 como local).