El emocionante mensaje de Neymar para los hinchas de San Lorenzo: "Nunca había vivido eso fuera de Brasil"

El crack se manifestó a través de las redes del club argentino. Neymar agradeció el cariño de la gente tras el empate entre el Santos y el Ciclón.

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El paso de Neymar por Argentina dejó algo más que fútbol. Tras el empate entre San Lorenzo y Santos, el crack brasileño se tomó un momento para reconocer el recibimiento que tuvo en el Nuevo Gasómetro y lo hizo con un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó en las redes oficiales del club argentino.

El delantero no ocultó su sorpresa por el clima que se vivió en las tribunas y destacó el apoyo constante de los hinchas azulgranas durante todo el partido. Dejó en claro que la experiencia lo marcó y que el cariño recibido superó sus expectativas.

“Muchas gracias por recibirme tan bien, fue un gran partido. Nunca olvidaré el cariño que me dieron a mí y a toda mi gente. Increíble afición, cantó todo el partido. Me recibieron muy bien, nunca había vivido eso fuera de Brasil. Para mí es un gran placer y un gran honor”, expresó Neymar.

Durante el encuentro en el Nuevo Gasómetro, Neymar dejó algunos destellos de su calidad y dejó en claro que su objetivo es estar en forma para ser convocado la Selección de Brasil. “Pienso en el Mundial, ojalá pueda ir”, afirmó.

Una vez finalizado el partido, cambió su camiseta con Ezequiel Herrera, uno de los defensores que lo marcó durante los 90 minutos, y antes de retirarse al vestuario recibió una ovación de los hinchas. Con la prenda sobre el hombro, se detuvo unos segundos para devolver el cariño con aplausos.