    • 29 de abril de 2026 - 13:40

    La repudiable conducta antideportiva de un jugador del Cruzeiro contra Adam Bareiro antes de su expulsión

    El delantero paraguayo vio la roja después de un manotazo contra Christian, que en el inicio ya le había hecho sentir el rigor con un repudiable gesto.

    ¿Sin intención? El repudiable gesto del futbolista del Cruzeiro sobre el jugador xeneize.

    ¿Sin intención? El repudiable gesto del futbolista del Cruzeiro sobre el jugador xeneize.

    Foto:

    Cruzeiro le ganó 1-0 a Boca por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro tuvo un punto de inflexión sobre el final de la etapa inicial, cuando Adam Bareiro fue expulsado por doble amarilla luego de un manotazo en la cara a Christian, que antes había tenido un repudiable gesto con el futbolista xeneize..

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    El árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y generó todos los reclamos del Xeneize. En el inicio del match, el propio futbolista del elenco brasileño le había hecho sentir la marca en una imagen que no había circulado.

    Las cámaras de ESPN mostraron que cuando se disputaba el minuto 7 del duelo que se llevó a cabo en el Mineirao, Christian generó un contacto incómodo en los glúteos de Bareiro, quien igualmente en la vorágine de la jugada se dejó llevar mientras cubría el balón. ¿Provocación o toque sin mala intención? Lo cierto es que esta imagen expuso cómo se jugó desde el arranque entre dos conjuntos que pelearán por el liderazgo de su zona.

    El video del repudiable gesto

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    Qué dijo Adam Bareiro después del partido

    Con las revoluciones más bajas, Bareiro escribió un mensaje en las redes sociales donde se disculpó ante los hinchas pese a que entendió que el árbitro tuvo responsabilidad en su expulsión. “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca! Sea errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros!”, fue su recado en las historias de Instagram.

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