    • 29 de abril de 2026 - 14:03

    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez brilló en México y se quedó con el Gran Premio CSI 2*

    El jinete sanjuanino se impuso en el prestigioso Concurso Internacional de Saltos Hípicos en Monterrey, montando a “Pampero”.

    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez se alzó con la gloria en México.&nbsp;

    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez se alzó con la gloria en México. 

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    El jinete sanjuanino Jerónimo Giménez alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera al consagrarse ganador del Gran Premio CSI 2° en el reconocido Concurso Internacional de Saltos Hípicos disputado en el Club Hípico La Silla, en la ciudad de Monterrey, México.

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    Montando al caballo “Pampero”, Giménez tuvo una actuación sobresaliente en una competencia que reunió a destacados jinetes y ejemplares de distintos países, posicionándose como uno de los eventos más exigentes y prestigiosos del calendario ecuestre internacional.

    El caballo, propiedad de Mario Oñate, referente de la cuadra M.O., mostró un rendimiento de alto nivel a lo largo de todo el recorrido. La combinación de potencia, precisión técnica y una notable conexión con su jinete fueron claves para superar un circuito de máxima dificultad.

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    La victoria no solo representa un logro personal para Giménez, sino también un motivo de orgullo para el deporte argentino y, en particular, para la provincia de San Juan, que celebra el crecimiento y la proyección de uno de sus máximos exponentes en la disciplina.

    El Concurso Internacional del Club Hípico La Silla es ampliamente reconocido por su alto nivel competitivo y la excelencia de sus instalaciones, lo que otorga aún mayor relevancia al triunfo del sanjuanino.

    Con este resultado, Jerónimo Giménez reafirma su presencia en la escena internacional y deja en alto la bandera argentina en uno de los escenarios más destacados del mundo ecuestre.

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