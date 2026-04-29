    • 29 de abril de 2026 - 13:33

    San Juan será sede histórica del Panamericano de Futsal de Sordos

    Se viene una semana histórica en San Juan con la realización del Panamericano en el Estadio Aldo Cantoni.

    Los-jabalies-mundial
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Del 4 al 8 de mayo, la provincia de San Juan en el Estadio Aldo Cantoni recibirá por primera vez el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026, con la participación de selecciones femeninas y masculinas de seis países de Sudamérica.

    San Juan implementa un sistema digital para visualizar cortes de calles en tiempo real

    Por primera vez en la historia, San Juan será anfitriona del Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos, un evento internacional que reunirá a más de 100 deportistas de distintos países del continente en el Estadio Aldo Cantoni.

    Desde el 4 al 8 de mayo se disputará el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026, una competencia de gran relevancia para el deporte inclusivo, que contará con la participación de selecciones femeninas y masculinas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia.

    El acto inaugural se realizará el lunes 4 de mayo a las 19 en el Estadio Aldo Cantoni, marcando el inicio oficial de un torneo histórico para la provincia y para el deporte adaptado sanjuanino.

    Gerardo Pérez y Ricardo Mestre forman parte del Comité Organizador de este importante certamen, además la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES) y (PANAMDES) Organización Deportiva Panamericana de Sordos.

    Además, el próximo jueves 30 de abril a las 9:30, se llevará a cabo la conferencia de prensa oficial en la Sala de Prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, donde se brindarán más detalles sobre la organización y el desarrollo del campeonato.

    FIXTURE PANAMERICANO

    Lunes 4 de mayo

    15:00 – Argentina vs Brasil (Femenino)

    17:00 – Uruguay vs Perú (Masculino)

    19:00 – Acto Inaugural

    20:30 – Brasil vs Argentina (Masculino)

    Martes 5 de mayo

    16:00 – Brasil vs Chile (Femenino)

    18:00 – Perú vs Colombia (Masculino)

    20:00 – Uruguay vs Brasil (Masculino)

    Miércoles 6 de mayo

    15:00 – Argentina vs Chile (Femenino)

    17:00 – Premiación Femenino

    18:00 – Perú vs Brasil (Masculino)

    20:00 – Colombia vs Argentina (Masculino)

    Jueves 7 de mayo

    14:00 – Brasil vs Colombia (Masculino)

    16:00 – Argentina vs Uruguay (Masculino)

    Viernes 8 de mayo

    17:00 – Colombia vs Uruguay (Masculino)

    20:00 – Argentina vs Perú (Masculino)

    20:00 – Premiación final

