San Juan será sede histórica del Panamericano de Futsal de Sordos

Del 4 al 8 de mayo, la provincia de San Juan en el Estadio Aldo Cantoni recibirá por primera vez el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026, con la participación de selecciones femeninas y masculinas de seis países de Sudamérica.
Se viene una semana histórica en San Juan con la realización del Panamericano en el Estadio Aldo Cantoni.
Del 4 al 8 de mayo, la provincia de San Juan en el Estadio Aldo Cantoni recibirá por primera vez el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026, con la participación de selecciones femeninas y masculinas de seis países de Sudamérica.
Por primera vez en la historia, San Juan será anfitriona del Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos, un evento internacional que reunirá a más de 100 deportistas de distintos países del continente en el Estadio Aldo Cantoni.
Desde el 4 al 8 de mayo se disputará el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026, una competencia de gran relevancia para el deporte inclusivo, que contará con la participación de selecciones femeninas y masculinas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia.
El acto inaugural se realizará el lunes 4 de mayo a las 19 en el Estadio Aldo Cantoni, marcando el inicio oficial de un torneo histórico para la provincia y para el deporte adaptado sanjuanino.
Gerardo Pérez y Ricardo Mestre forman parte del Comité Organizador de este importante certamen, además la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES) y (PANAMDES) Organización Deportiva Panamericana de Sordos.
Además, el próximo jueves 30 de abril a las 9:30, se llevará a cabo la conferencia de prensa oficial en la Sala de Prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, donde se brindarán más detalles sobre la organización y el desarrollo del campeonato.
15:00 – Argentina vs Brasil (Femenino)
17:00 – Uruguay vs Perú (Masculino)
19:00 – Acto Inaugural
20:30 – Brasil vs Argentina (Masculino)
16:00 – Brasil vs Chile (Femenino)
18:00 – Perú vs Colombia (Masculino)
20:00 – Uruguay vs Brasil (Masculino)
15:00 – Argentina vs Chile (Femenino)
17:00 – Premiación Femenino
18:00 – Perú vs Brasil (Masculino)
20:00 – Colombia vs Argentina (Masculino)
14:00 – Brasil vs Colombia (Masculino)
16:00 – Argentina vs Uruguay (Masculino)
17:00 – Colombia vs Uruguay (Masculino)
20:00 – Argentina vs Perú (Masculino)
20:00 – Premiación final