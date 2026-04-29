    • 29 de abril de 2026 - 12:25

    Más de 400 efectivos realizarán un operativo especial de control en San Juan durante el fin de semana largo

    El despliegue se extenderá por toda la provincia con controles viales, patrullajes urbanos y monitoreo permanente para reforzar la prevención.

    Operativo de tránsito. Seguridad.

    Operativo de tránsito. Seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del fin de semana por el Día del Trabajador, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, dispuso un operativo especial que contará con más de 400 efectivos distribuidos en distintos puntos del territorio provincial.

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    El despliegue comenzará este jueves y tendrá como objetivo principal reforzar la prevención del delito, intensificar los controles viales y garantizar la seguridad de vecinos y turistas durante los días de mayor circulación.

    Desde la Dirección D3 se informó que se reforzará la presencia policial en el radio céntrico con el Cuerpo Especial de Vigilancia y el grupo Raptor de bicicletas. Además, en el Parque de Mayo habrá controles con brigada femenina y personal del Comando Urbano, mientras que en el Gran San Juan continuará el programa “Barrios Seguros”.

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    Operativo de tr&aacute;nsito. Seguridad.

    Operativo de tránsito. Seguridad.

    Por su parte, la Dirección D7 llevará adelante controles vehiculares en accesos y rutas provinciales, donde se realizarán tests de alcoholemia y se exigirá la documentación obligatoria para circular, como licencia de conducir, seguro y revisión técnica.

    También se fiscalizará el uso del cinturón de seguridad en automóviles y del casco en motocicletas. A este operativo se suma la Dirección D8 junto al CISEM, que realizará monitoreo permanente a través del sistema de cámaras de seguridad en toda la provincia.

    Desde el área de Seguridad destacaron que el objetivo es sostener una presencia activa en la vía pública y fortalecer el trabajo preventivo, apelando además a la responsabilidad ciudadana para garantizar un fin de semana seguro para todos los sanjuaninos.

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