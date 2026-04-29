    • 29 de abril de 2026 - 13:20

    Pocito: le arrojó piedras a un remis y deberá pagar $200 mil para evitar el juicio por daños

    Un vecino de Pocito acordó pagar 200 mil pesos a un remisero para evitar un juicio tras arrojarle piedras a su vehículo.

    El auto quedó con varios destrozos tras el ataque a piedras del imputado. Sucedió en Pocito. Imagen creada con IA.&nbsp;

    El auto quedó con varios destrozos tras el ataque a piedras del imputado. Sucedió en Pocito. Imagen creada con IA. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia homologó un acuerdo de reparación integral en favor de un remisero de Pocito que sufrió importantes daños en su vehículo luego de que un hombre le arrojara varias piedras en plena vía pública, evitando así un futuro juicio.

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    El imputado es Facundo Ariel Tejada Cañada, quien estaba acusado por el presunto delito de daño. La audiencia se realizó en el marco de una causa tramitada por la UFI Genérica, con intervención del fiscal Alejandro Mattar, la ayudante fiscal María Alejandra Rossi y los fiscales coordinadores Ignacio Achem y Daniela Alejandra Pringles.

    Reparación integral por daños a remis en Pocito

    Según consta en el expediente, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2026, alrededor de las 23, en el barrio Cruce de los Andes, en el departamento Pocito.

    La víctima relató que circulaba en su automóvil Fiat Cronos, utilizado como remis, frente al domicilio de una clienta, cuando fue interceptado por Tejada, quien comenzó a arrojarle piedras contra el vehículo.

    Como consecuencia del ataque, el rodado sufrió importantes daños materiales: rotura de la óptica trasera izquierda, abolladuras y hundimientos en puertas delanteras y traseras, daños en el capot, además de la rotura parcial del espejo retrovisor derecho, que presentó una trisadura y faltantes de plástico.

    Tras el episodio, el remisero se retiró del lugar y radicó la denuncia en Comisaría 7°, donde además aportó fotografías que permitieron constatar los destrozos.

    Durante la audiencia de reparación integral, las partes arribaron a un acuerdo económico por un total de 200 mil pesos, que deberá ser abonado por el imputado en dos cuotas iguales y consecutivas, con vencimiento los días 10 de mayo y 10 de junio de este año.

    La jueza interviniente resolvió hacer lugar al acuerdo, ordenó que los pagos sean acreditados ante la OMA para que luego el damnificado pueda retirar el dinero y dispuso las notificaciones correspondientes.

    De esta manera, Tejada Cañada evitó avanzar hacia una instancia de juicio, al reparar económicamente el perjuicio ocasionado por los daños provocados al remis.

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