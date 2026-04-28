    • 28 de abril de 2026 - 13:47

    Capturaron en Pocito a un sujeto buscado desde enero por robo agravado

    El detenido fue recapturado por la Unidad de Apoyo Investigativo tras un allanamiento en el barrio Los Girasoles. Está acusado de robo agravado con arma de fuego.

    El detenido era buscado desde enero.

    El detenido era buscado desde enero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, recapturó este martes a un sujeto que era intensamente buscado desde comienzos de año.

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    El procedimiento se llevó a cabo mediante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal en una vivienda ubicada en el barrio Los Girasoles, en Pocito. En el lugar, los efectivos lograron la detención de Camargo, quien estaba prófugo y es investigado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

    Tras concretarse la medida, se dio intervención al juez que entiende en la causa, quien dispuso la detención formal del acusado y su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

    Fuentes policiales indicaron que el sujeto era intensamente buscado desde enero, y su captura representa un avance significativo en la investigación en curso.

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