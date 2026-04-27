Crimen del productor en Pocito: cotejarán ADN hallado en las uñas de la víctima para dar con los agresores

El fiscal Iván Grassi confirmó que las pericias genéticas ya están en marcha y podrían ser determinantes para el caso originado por el crimen.

La investigación por el crimen del productor de 78 años en Pocito avanza con dos elementos que se perfilan como centrales: el análisis del ADN recolectado en el cuerpo de la víctima y las contradicciones en el testimonio de uno de los detenidos.

El fiscal de Delitos Especiales, Iván Grassi, explicó en Radio Sarmiento que ya se extrajeron muestras genéticas que podrían resultar determinantes para esclarecer el caso. En particular, se tomaron restos debajo de las uñas del hombre asesinado, con el objetivo de detectar si existe ADN de terceros que permita identificar a los agresores.

“Se toman muestras debajo de las uñas para ver si aparece un ADN distinto al de la víctima”, detalló el funcionario, quien agregó que esos estudios ya comenzaron a procesarse en el Complejo Científico Forense. Luego, esos resultados serán cotejados con las muestras obtenidas de los sospechosos.

En paralelo, la causa sumó un elemento que llamó la atención de los investigadores: uno de los tres detenidos fue imputado por falso testimonio. Según indicó Grassi, el hombre aseguró no haber tenido contacto reciente con la víctima, pero registros y pruebas lo ubican junto a ella en el banco el día que cobró su jubilación.

“Está filmado conversando con la víctima cuando cobraba”, precisó el fiscal, marcando una contradicción clave que derivó en su detención y en la imputación por haber brindado información falsa durante la investigación.