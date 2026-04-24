Crimen de Pocito: un pastor evangélico, su cuñado y un allegado de José Yáñez, los tres detenidos por el asesinato del productor

La investigación por el brutal crimen de Pocito , que tuvo como víctima al productor José Yañez, sumó en las últimas horas tres detenidos. Según indicaron fuentes del caso a DIARIO DE CUYO , se trata de un pastor evangélico que vivía frente a la víctima, su cuñado con antecedentes penales y un allegado cercano al propio finquero.

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Se trata de Víctor Alomo , conocido en la zona como pastor evangélico ; Lucas Pereyra , cuñado de Alomo ; y Jorge Buenanueva, señalado como una persona de confianza y cercana al productor asesinado . Los dos primeros serían de Buenos Aires y están radicados en San Juan.

El caso genera todavía más conmoción por el perfil de los sospechosos. Alomo era conocido en el barrio por realizar reuniones religiosas en su vivienda, donde convocaba vecinos, cantaba y organizaba encuentros vinculados al culto evangélico . Según trascendió, también junto a su esposa cuidaba niños del lugar, organizando juegos y actividades recreativas , incluso con anotaciones en una libreta sobre los menores que quedaban bajo su cuidado.

Incluso, al momento de los procedimientos, en la vivienda del pastor se encontraba hospedado otro pastor proveniente de Buenos Aires, lo que llamó la atención de los investigadores.

En tanto, su cuñado Lucas Pereyra cuenta con antecedentes penales por portación ilegítima de arma de fuego, amenazas agravadas y lesiones , según fuentes vinculadas al caso.

El tercer detenido, Jorge Buenanueva, era una persona allegada a José Yáñez. La principal hipótesis de los investigadores es que el productor fue asesinado por alguien de su círculo cercano o conocido de confianza.

image Yañez fue asesinado a 30 metros de un puesto policial.

El fiscal que interviene en la causa, Francisco Nicolía, ya había adelantado que la principal línea investigativa apuntaba a un entorno conocido de la víctima, especialmente después de que la autopsia confirmara que Yáñez fue asesinado de dos golpes en la cabeza y no había signos en la casa, de que alguien haya ingresado por la fuerza.

Los tres sospechosos, todos mayores de 40 años, fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en sus respectivos domicilios y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas para determinar el grado de participación de cada uno en el homicidio.

Yañez fue asesinado a 30 metros de un puesto policial

El crimen también dejó expuesta una situación tan insólita como indignante: frente a la casa de Yáñez funciona la Unidad Operativa Pocito Este, ubicada prácticamente cruzando la calle. Sin embargo, ningún efectivo policial vio ni escuchó nada durante el ataque que terminó con la vida del productor.