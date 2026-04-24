De promesa musical a protagonista de causas judiciales: el historial de Juan Cruz Rufino

La historia de Juan Cruz Rufino tiene dos caras bien marcadas: la del joven talentoso que conquistó escenarios desde la adolescencia y la del artista que, con el paso de los años, quedó envuelto en reiterados episodios judiciales .

Su salto a la popularidad se dio en 2013, cuando con apenas 13 años participó del programa televisivo “Soñando por Cantar”. Aunque ya era conocido en el ambiente local por su voz, fue ese certamen el que lo proyectó a nivel nacional. Su carisma y talento lo llevaron hasta la final, donde obtuvo el tercer puesto, marcando el inicio de una carrera artística en crecimiento.

A partir de allí, Rufino recorrió distintos escenarios del país y se convirtió en una figura habitual en festivales y eventos populares, incluyendo presentaciones en la Fiesta Nacional del Sol. Sin embargo, la exposición mediática también tuvo su costado negativo : durante su etapa en la escuela secundaria denunció haber sido víctima de bullying.

Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a aparecer en otro tipo de noticias. En 2022 fue denunciado por un hecho de violencia de género. En ese momento, la causa se resolvió mediante una probation, lo que le permitió evitar una condena penal a cambio de cumplir tareas comunitarias y realizar una reparación económica.

image Juicio abreviado y condena.

Años más tarde, el cantante volvió a quedar bajo la lupa judicial, esta vez por una causa de estafa vinculada a la venta de un automóvil. El conflicto se originó tras una operación comercial que derivó en una denuncia, pero finalmente Rufino alcanzó un acuerdo con el damnificado y se comprometió a devolver 5 millones de pesos en cuotas.

El episodio más grave ocurrió en octubre de 2025, cuando fue denunciado por su pareja por un violento hecho en una vivienda de Chimbas. La investigación determinó que el artista la agredió físicamente, la amenazó de muerte y protagonizó una escena de extrema violencia. Este caso derivó, en abril de 2026, en su primera condena: seis meses de prisión de cumplimiento condicional, tras admitir los hechos en un juicio abreviado.