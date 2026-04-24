    • 24 de abril de 2026 - 15:48

    Horror: hallaron los cráneos de tres nenes en un bosque

    Los cuerpos, que serían de niños de entre 3 y 7 años, estaban ocultos y aún no se sabe quiénes son.

    Más de 170 personas participaron en los rastrillajes. (Foto: gentileza People).

    Más de 170 personas participaron en los rastrillajes. (Foto: gentileza People).

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La policía de Memphis, Tenesee, confirmó que encontró los restos de tres chicos en una zona boscosa, y ahora la investigación se centra en descubrir quiénes eran y cómo llegaron hasta allí.

    Leé además

    Horror en Bogotá por la muerte durante la grabación de una serie. 

    Horror en Bogotá durante la filmación de una serie: un hombre asesinó a dos trabajadores a cuchillazos
    El violento episodio ocurrió en una escuela de Turquía. 

    Horror en una escuela de Turquía: un exalumno disparó a quemarropas, hirió a 16 personas y se mató

    La jefa de la policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, habló este miércoles en conferencia de prensa y lanzó un pedido desesperado a la comunidad.

    “Alguien sabe de dónde vinieron estos chicos, alguien sabe de niños desaparecidos que hemos encontrado en esta zona”, sostuvo.

    Las autoridades estiman que los cuerpos de las tres víctimas pertenecen a menores de entre 3 y 7 años.

    Cómo fue el hallazgo de los restos en Memphis

    Todo comenzó el 8 de marzo, cuando una persona que paseaba a su perro por la zona de Ridge Meadow Parkway “se topó con lo que creyó que podrían ser restos humanos o de un animal y llamó a la policía”, indicó Davis.

    Al llegar, los agentes encontraron lo que parecía ser un cráneo humano cerca de una zona boscosa. Como ya era de noche, decidieron regresar al día siguiente para continuar la búsqueda con mayor visibilidad.

    image

    Con la ayuda de perros K-9 entrenados para rastrear cadáveres, los investigadores detectaron indicios en una tubería de desagüe, lo que sugería la posible presencia de más restos humanos.

    El 16 de marzo, inspeccionaron el sistema de drenaje con cámaras y, el 1 de abril, encontraron otro cráneo.

    En los días siguientes, la búsqueda permitió recuperar 14 huesos adicionales compatibles con restos humanos, según detalló la jefa Davis.

    La investigación y el pedido de colaboración

    En total, unas 170 personas participaron del operativo, que incluyó a la Oficina del Médico Forense del condado de Shelby, la Oficina de Investigaciones de Tennessee, socios federales y el Departamento de Bomberos de Memphis.

    Por ahora, no se sabe cuánto tiempo llevaban los cuerpos en el lugar, pero Davis indicó que podrían haber estado allí “varios años”.

    La policía aclaró que, hasta el momento, no hay indicios de una amenaza activa para la comunidad, pero subrayó que la investigación sigue abierta y que se está trabajando de manera “cuidadosa y metódica” para esclarecer el caso.

    La jefa policial añadió que las autoridades “van a seguir cada detalle de esta investigación, sin dejar piedra sin remover, para considerar todas las posibilidades de que estas personas provengan de algún lugar fuera de esta ciudad”.

    El caso sigue en desarrollo y mantiene en vilo a toda la ciudad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Acosta se ganó la confianza dentro de la empresa: pasó de playero a asesor comercial. Ahora está detenido en el Penal de Chimbas. 

    De playero a asesor comercial de una estación de servicio, quedó preso por una estafa de casi 200 millones de pesos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La banda narco Los Soldados, con condenas de tres a nueve años de cárcel. 

    Condena de hasta 9 años para la banda narco "Los Soldados" que operaba desde el Penal de Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa Bettina Angeletti.

    El juez Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EEUU en el avión presidencial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cristina Kirchner volverá a presentarse en tribunales por la Causa Cuadernos.  

    La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el fraude por el caso Vialidad

    Por Redacción Diario de Cuyo