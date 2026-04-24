Banda narco que operaba desde el Penal de Chimbas: condenas de entre 3 y 9 años para los nueve acusados

Este viernes comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan el juicio contra la banda narco que operaba desde el Penal de Chimbas y que tenía como principales líderes a internos . El debate terminó en un abreviado tras la decisión que tomaron los involucrados de aceptar los cargos.

De playero a asesor comercial de una estación de servicio, quedó preso por una estafa de casi 200 millones de pesos

Fueron nueve los implicados en la investigación, entre ellos un empleado de la Municipalidad de 25 de Mayo , que recibieron condenas de tres a nueve años de cárcel tras que se acordara y homologora el juicio abreviado . Se hacían llamar "Los Soldados" y uno de ellos tenía el apodo de "Messi".

Según la acusación del fiscal Fernando Alcaraz , los principales imputados eran Luis Alberto Garipe, Héctor Leonardo Guiñez y Raúl Horacio Vargas, quienes organizaban la comercialización de estupefacientes con la colaboración de parejas, familiares y allegados . Además, a la banda se le atribuyó haber coordinado el traslado de un cargamento de más de 115 kilos de marihuana desde el norte del país hacia San Juan , una maniobra que terminó siendo clave en la investigación.

La pesquisa se desarrolló entre abril y noviembre de 2024 bajo la órbita del Juzgado Federal N°2 de San Juan y permitió reconstruir tres líneas delictivas que luego confluyeron en una misma estructura criminal . Para eso se realizaron intervenciones telefónicas, seguimientos y hasta la participación de un agente encubierto.

De acuerdo al expediente judicial, la droga fue trasladada oculta en un camión que transportaba madera y llegó hasta el departamento 25 de Mayo, donde finalmente se concretó un operativo que terminó con varias detenciones.

Entre los implicados apareció también Ángel Carlos Garay, un empleado municipal acusado de trasladar los bultos utilizando un vehículo oficial. En su declaración sostuvo que desconocía el contenido de los bolsos.

El caso generó fuerte repercusión por la magnitud del secuestro de droga y por la modalidad: los principales acusados operaban desde el Penal de Chimbas, donde incluso compartían pabellón.

Los montos de las penas

Luis Alberto Garipe recibió la pena más alta: seis años de prisión efectiva, que al unificarse con una condena previa totalizaron nueve años. También Héctor Leonardo Guiñez fue condenado a cuatro años efectivos, unificados en seis años, mientras que Raúl Horacio Vargas recibió cuatro años que se transformaron en una pena total de ocho años.

Además, Pablo Castillo fue sentenciado a seis años de prisión efectiva y solicitó prisión domiciliaria; Cristian Javier Latorre recibió tres años de prisión efectiva y pidió ser trasladado a Mendoza; Ricardo Garay fue condenado a tres años y 10 meses de prisión efectiva; Angélica Falcón recibió seis años de cárcel; mientras que Marcela Verónica Reputó y Melisa González fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso. Así, la Justicia Federal avanzó con el cierre de una de las causas narco más resonantes de los últimos tiempos en San Juan.