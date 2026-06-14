Buscan a un joven de 17 años desaparecido en la provincia desde el viernes

Las autoridades policiales y judiciales activaron el protocolo de emergencia San Juan Te Busca para dar con el paradero de Elías Sebastián Luna Aromo, quien falta de su hogar desde el pasado viernes.

El Ministerio Público Fiscal, de forma coordinada con la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad, emitió un pedido de colaboración urgente a toda la comunidad para localizar a Elías Sebastián Luna Aromo. El adolescente, de 17 años, se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 12 de junio de 2026, lo que motivó el despliegue inmediato del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas.

De acuerdo con la ficha oficial y las características morfológicas difundidas por los investigadores, el joven es de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros de altura y posee una contextura física media. El reporte detallado de las fuerzas de seguridad indica que es de tez trigueña, tiene cara ovalada, ojos de color marrón, nariz recta, boca grande con labios medianos y no posee barba. Además, se especificó que su talla de calzado es número 38.

Al momento de ser visto por última vez, el menor vestía una remera corta de color blanco, un pantalón largo de color negro que presenta franjas blancas en sus costados y zapatillas de color negro. Como prenda de abrigo, llevaba colocada una campera de color bordó con capucha, tal como se observa en las imágenes oficiales distribuidas para facilitar su identificación en la vía pública.