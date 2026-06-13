La víctima tenía 41 años, estaba en el interior del vehículo y tenía un cable en el cuello.

Tucumán: Encontraron el cuerpo de una mujer calcinada en un auto e investigan un posible femicidio

El cuerpo de una mujer de 41 años fue encontrado calcinado en el interior de un auto incendiado en la capital provincial y, aunque se investigan distintas hipótesis, la principal indica que se trataría de un posible femicidio.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida en el barrio como "Piba". Su cuerpo fue hallado en un vehículo ubicado sobre calle Francia al 1.100, en la zona este de San Miguel de Tucumán, a las 1.30 de la madrugada de este sábado 13 de junio.

Los vecinos de la zona denunciaron que el automóvil se incendiaba, por tanto, los efectivos policiales llegaron a la escena, sofocaron las llamas y encontraron los restos de la víctima que, tal como señaló el Ministerio Público Fiscal, luego se conoció que se encontraba en situación de calle.

El descubrimiento motivó un operativo en el que además intervinieron peritos criminalísticos y funcionarios judiciales, quienes realizaron las primeras tareas de preservación de la escena y señalaron que contaba con indicios de haber sufrido un ataque antes de entrar al auto, según explicó el medio local El Tucumano.

Según los primeros elementos incorporados a la causa, los investigadores detectaron que la víctima tenía un cable alrededor del cuello, circunstancia que será analizada junto con las pericias forenses para dar con las causas de la muerte y entender si el transporte fue incendiado previamente o luego del deceso.