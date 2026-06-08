Un sanjuanino fue detenido tras una persecución que terminó con dos muertos y el secuestro de 457 kilos de coca en Tucumán

Un hombre domiciliado en Rawson quedó detenido en Tucumán luego de verse involucrado en una persecución policial que terminó en un choque fatal sobre la Ruta Nacional 40 y derivó en el secuestro de una importante carga de hojas de coca.

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Se trata de Julio Agustín Sosa, quien viajaba junto a una mujer identificada como Jennifer Fernanda Mamaní, oriunda de Maipú, Mendoza, a bordo de una camioneta Ford Ranger que el sábado por la tarde evadió un control de la Policía y de Gendarmería Nacional en la localidad tucumana de Colalao del Valle, cerca del límite con Salta.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, el conductor de la camioneta ignoró las señales de detención y aceleró para escapar, lo que dio inicio a una persecución por parte de efectivos de Gendarmería.

Durante la fuga, los ocupantes intentaron ocultarse dentro de un predio, pero al advertir la presencia de los uniformados realizaron una brusca maniobra para regresar a la ruta. En ese momento impactaron de frente contra una Chevrolet S10 que circulaba en sentido contrario.

En la camioneta embestida viajaban cinco hombres provenientes de una localidad salteña que se dirigían a disputar un partido de fútbol. Como consecuencia del violento choque murieron Vidal Chauqui y Jesús Horacio Cancino, mientras que un tercer ocupante, Anacleto Suárez, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital de Cafayate.

Tras el siniestro, Sosa y Mamaní fueron derivados al hospital de Tafí del Valle bajo custodia policial. Una vez que recibieron el alta médica, la Fiscalía ordenó la aprehensión de ambos.

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Hallaron 457 kilos de hojas de coca

Luego de las pericias realizadas en la escena, los investigadores requisaron la Ford Ranger y encontraron 24 bultos que contenían un total de 457 kilogramos de hojas de coca, además de una máquina contadora de billetes.

Todo el material fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado Federal N°1, mientras que Gendarmería Nacional quedó a cargo de la custodia de la carga. También fueron incautados los teléfonos celulares de los ocupantes del vehículo.

La investigación por el accidente fatal es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo del fiscal Gerardo Salas, mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades penales de los involucrados en la persecución, el choque y el transporte de la carga hallada en la camioneta.