"Kdaver", el libro de un sanjuanino que pone en palabras las heridas e invita a hablar de salud mental e identidad

Lo que empezó como un rejunte de escritos que representaban el desahogo de un joven con el paso de los meses fue mutando hasta que logró la forma de un libro. Hoy, la propuesta literaria busca llegar e interpelar a quienes atraviesan conflictos internos y sienten que no encuentran su lugar. "Kdaver", el primer libro del jachallero Esteban Castillo , nació como una necesidad de entenderse a sí mismo y terminó convirtiéndose en una voz que pretende acompañar a otros jóvenes que viven experiencias similares.

Con 24 años, Castillo cuenta que el proceso de escritura se extendió durante tres años y estuvo lejos de ser lineal y planeado. Al principio, asegura, no imaginaba siquiera que aquellas anotaciones personales que surgían como un vómito literario llegarían a ser leídas por otras personas, mucho menos en formato de libro. En contacto con DIARIO DE CUYO a días de la presentación oficial en su pueblo natal, compartió el detrás de una propuesta que entre palabras espera acompañar a quienes más lo necesitan.

"Comenzó de una forma bastante distinta y no como un libro, sino más bien como un diario íntimo, una forma de expresar lo que venía pasando dentro de mi y todos los dilemas y problemáticas personales que necesitaba verbalizar de alguna forma. Poco a poco se fue materializando en este libro. Fueron noches y madrugadas de escritura, de llanto y de desahogo hasta que, después de tres años se pudo transformar en el formato que conocemos, pero al principio estuvo lejos de serlo", destacó DIARIO DE CUYO.

Desde pequeño sintió una fuerte atracción por la literatura y el poder de las palabras. Esa pasión lo llevó, años después, a estudiar la Licenciatura en Español como Lengua Materna y Lengua Extranjera en la Universidad Nacional de Córdoba, carrera que, admite, terminó despertando una vocación inesperada por la educación. "Siempre me gustaron mucho las palabras. Encontré una fascinación inmensa en el lenguaje. Cuando necesité salir adelante y expresar lo que tenía adentro, la palabra fue el único método para hacerlo", explicó.

Esa necesidad de escribir apareció en un momento particularmente complejo de su vida. La escritura, dice, fue el primer paso para comprender lo que le estaba sucediendo y luego animarse a compartirlo con otras personas.

Al respecto reflexiona: "Había muchas cosas que no podía hablar con nadie y sentía que escribir era la única forma de sacarlo porque no iba a haber otra; no porque no tuviera gente que me apoyara, sino porque son cosas difíciles de contar y de verbalizar. Tuve el valor y la claridad para entender lo que me estaba pasando, el dilema interno. La escritura fue el primer paso para comprenderme a mí mismo y hacerme comprender hacía el otro".

Kdaver, la catarsis que se volvió un libro que habla de salud mental

Aunque el relato es profundamente personal, Castillo decidió que el narrador no tuviera nombre ni un lugar de origen definido. La decisión fue deliberada: buscó que la historia pudiera representar a muchas personas que como él se sintieron perdidos, incomprendidos, confundidos, mucho más que nada en las adolescencias y juventudes actuales, sobre todo en aquellos miembros de la comunidad LGBTIQ+ que por su condición de género o sexual se encuentran ante prejuicios y la no aceptación de sus entornos.

La obra aborda de manera directa temas vinculados a la salud mental y no evita mostrar los momentos más difíciles del proceso. "Hay partes bastante sensibles e incómodas de leer, pero son las más importantes. No quise censurarlas porque son las que generan un cambio real. Es un libro que necesita ser leído con mucho cuidado y mucha responsabilidad", afirmó el joven.

Así, en la sinopsis destaca que se trata de un relato visceral y desgarrador de un joven que vive rodeado de violencia, soledad y abusos. Con una narrativa intensa y sincera, se invita a reflexionar sobre los limites del amor y la violencia, las profundidades del sufrimiento psicológico, la búsqueda de la identidad y la fuerza que se necesita para seguir adelante.

Para el autor, esas escenas incómodas cumplen una función social. "Si el libro incomoda o duele es porque hay algo que hacer respecto a eso. Hay muchos problemas en el área de salud mental que todavía no están cubiertos", sostuvo.

Del caos interno a las páginas y el armado de un libro

La escritura de "Kdaver" fue tan intensa como desordenada. Castillo cuenta que escribía cuando sentía la necesidad, sin importar el soporte: cuadernos, hojas sueltas o cualquier papel que tuviera a mano, celular y computadora fueron algunos de los objetos que recibieron sus palabras. El caos llegó a la hora de reunirnos y ser consciente de la cantidad de material disponible.

Después llegó una nueva etapa: la de decidir si mostrar o no aquello que durante tanto tiempo había permanecido guardado. El manuscrito pasó un año en corrección junto a un equipo de la Facultad de Lenguas de Córdoba, cuyas integrantes se convirtieron en sus primeras lectoras y en quienes lo impulsaron a publicar la obra.

Sin embargo, las dudas aún persisten. "Un día antes de la presentación comencé a dudar si realmente estaba haciendo lo correcto. Es desnudarse ante todos”, confesó.

Una vida entre Jáchal y Córdoba, con nuevos proyectos en danza

Mientras finaliza su carrera universitaria, el joven ya trabaja en un nuevo proyecto literario: un libro de cuentos y relatos. "Espero poder seguir escribiendo. Me gustaría terminar ese libro algún día", expresó.

En cuanto al futuro, su deseo es sencillo. "Espero poder ser una versión más sana y más feliz. La lucha para la felicidad es algo que muchos seres humanos, por no decir todos, atravesamos a lo largo de nuestras vidas. Si bien pude mejorar muchas cosas en mi interior, hay muchas cosas pendientes, heridas y secuelas que quedan, pero espero poder ser una mejor versión, de una forma más feliz, consciente, con confianza. Y poder trabajar de lo que más me gusta, que son los idiomas y las palabras. No pido mucho: salud, amor y trabajo", concluyó.

Dónde conseguir el libro “Kdaver” de Esteban Castillo

"Kdaver" puede adquirirse a través de Mercado Libre a $30.000 y también está disponible en formato digital en Google Play Libros, Amazon y otras plataformas de lectura, donde además se ofrece una muestra gratuita de las primeras 40 páginas.