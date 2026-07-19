El emotivo mensaje del sanjuanino Chiqui Tapia tras la final del Mundial 2026 "Con la cabeza en alto"

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, expresó su orgullo por el subcampeonato de la Selección Argentina ante España.

La AFA con su presidente Claudio Chiqui Tapia desafía al Gobierno nacional al firmar una paritaria con UTEDyC por encima del tope de 2% que pretende el Ministerio de Economía.

La derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 dolió en cada rincón del país, pero el orgullo por el camino recorrido se mantiene intacto. En ese contexto de emociones encontradas, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento y respaldo absoluto hacia el plantel y el cuerpo técnico.

El dirigente oriundo de San Juan, que acompañó de cerca a la delegación durante toda la cita mundialista en Norteamérica, buscó poner en valor el esfuerzo de la Scaloneta en un partido durísimo que se definió por detalles mínimos en Nueva Jersey.

"Dejaron la vida": las sentidas palabras del Chiqui Tapia A través de sus canales oficiales, el titular de la AFA reflejó el sentimiento de millones de hinchas y elogió la entrega de los jugadores, quienes defendieron el título hasta el último minuto del torneo.

"Con la cabeza bien en alto. Gracias a este cuerpo técnico y a cada uno de los jugadores por haber dejado la vida en cada partido y por hacernos soñar otra vez. Este grupo ya es eterno", destacó el sanjuanino.