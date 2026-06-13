Intentó degollar a su hermano en Rawson: le extendieron la prisión preventiva mientras avanza una investigación marcada por el miedo

La Justicia resolvió extender por un mes más la prisión preventiva de Kevin Iñaki Orostizaga, el hombre acusado de intentar asesinar a su hermano durante una brutal pelea ocurrida en Villa San Damián, en Rawson . La medida fue adoptada este jueves durante una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó prolongar las restricciones mientras continúa la investigación.

El fiscal de la UFI CAVIG, Leonardo Arancibia, pidió una prórroga de tres meses de prisión preventiva para el imputado . Sin embargo, tras escuchar los planteos de la Fiscalía y del defensor oficial Alejandro Martín García, la jueza de Garantías Flavia Allende resolvió extender la medida cautelar por un mes .

Fuentes judiciales señalaron que la investigación enfrenta importantes dificultades debido a la escasa colaboración de los vecinos del barrio, quienes se muestran reticentes a brindar testimonios por temor. Según trascendió, los conflictos entre los hermanos Orostizaga eran frecuentes y, desde hacía tiempo, en la zona circulaba la sensación de que las violentas disputas podían terminar en una tragedia.

El caso conmocionó a Rawson el pasado 14 de abril, cuando trascendió que Braian Leonel Orostizaga había quedado al borde de la muerte tras recibir dos puñaladas, una en el tórax y otra en la garganta. Esta última lesión le provocó una grave infección en la tráquea y comprometió el esófago.

Durante la audiencia de formalización realizada el 14 de abril de 2026, los fiscales Leonardo Arancibia y María Gema Luján imputaron a Kevin Iñaki Orostizaga por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. Para la Fiscalía, el acusado actuó con la intención de matar a su hermano.

Alejandro martin garcia Alejandro Martín García, defensor oficial.

La defensa, en cambio, sostuvo una versión completamente diferente. El defensor oficial Martín García afirmó que su cliente fue atacado primero y actuó en legítima defensa. Según explicó, Kevin presentaba escoriaciones y marcas compatibles con un intento de ahorcamiento, además de haber sido golpeado con un trozo de madera.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 16.41.49 (1) Flavia Allende, jueza de garantías.

Uno de los elementos que complicó la situación procesal del acusado surgió durante el allanamiento realizado en la vivienda familiar. De acuerdo con la investigación, los efectivos encontraron a Kevin lavando ropa y un cuchillo dentro de un recipiente. En ese contexto, el imputado habría manifestado una frase que fue incorporada a la causa: "La ropa sucia se lava y es lo que estoy haciendo".