Buscan a una menor de 17 años que falta de su hogar desde el viernes

Activan el programa San Juan Te Busca para dar con el paradero de Tiara Nicole Ortega, de 17 años.

La Policía activó el programa San Juan Te Busca para dar con el paradero de Tiara Nicole Ortega, quien fue vista por última vez el pasado viernes 12 de junio. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a localizarla, en un escenario que ya cuenta con antecedentes similares en los registros policiales de la provincia.

Según la información oficial, la menor tiene 17 años, es de nacionalidad argentina, tiene una estatura de 1,55 metros, es de tez trigueña y posee una contextura física pequeña. Entre sus rasgos característicos, el reporte policial detalla que tiene ojos marrones, cara cuadrada, nariz recta, boca chica con labios delgados, y el pelo de largo medio, color negro y lacio.

Al momento de su desaparición, Tiara vestía una campera inflable de color bordó, un pantalón negro y zapatillas negras de la marca Adidas. Las autoridades locales también indicaron que la adolescente llevaba consigo una mochila de color negra.

Este caso vuelve a encender las alarmas en el ámbito policial y judicial de la provincia, ya que no se trata de la primera oportunidad en la que se activa el protocolo de emergencia por la menor. El historial de las fuerzas de seguridad registra episodios previos de extravío en los que la joven se había ausentado de su hogar, lo que genera una preocupación persistente en su entorno y en los investigadores encargados de la causa.