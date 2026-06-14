    • 14 de junio de 2026 - 10:38

    Buscan a una menor de 17 años que falta de su hogar desde el viernes

    Activan el programa San Juan Te Busca para dar con el paradero de Tiara Nicole Ortega, de 17 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Según la información oficial, la menor tiene 17 años, es de nacionalidad argentina, tiene una estatura de 1,55 metros, es de tez trigueña y posee una contextura física pequeña. Entre sus rasgos característicos, el reporte policial detalla que tiene ojos marrones, cara cuadrada, nariz recta, boca chica con labios delgados, y el pelo de largo medio, color negro y lacio.

    Al momento de su desaparición, Tiara vestía una campera inflable de color bordó, un pantalón negro y zapatillas negras de la marca Adidas. Las autoridades locales también indicaron que la adolescente llevaba consigo una mochila de color negra.

    Este caso vuelve a encender las alarmas en el ámbito policial y judicial de la provincia, ya que no se trata de la primera oportunidad en la que se activa el protocolo de emergencia por la menor. El historial de las fuerzas de seguridad registra episodios previos de extravío en los que la joven se había ausentado de su hogar, lo que genera una preocupación persistente en su entorno y en los investigadores encargados de la causa.

    Desde el programa San Juan Te Busca solicitaron a la población que cualquier persona que pueda aportar datos certeros, información sobre su paradero o que la haya visto en las últimas horas, se comunique de manera inmediata y anónima a la línea de emergencias 911 o se acerque a la comisaría más cercana a su domicilio.

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