Tragedia en San Martín: un hombre murió tras un violento choque frontal entre dos autos

Una nueva tragedia vial conmociona al departamento San Martín. Un hombre de 59 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un fuerte choque frontal entre dos vehículos sobre calle Nacional.
La colisión que resultó fatal para uno de los conductores se produjo pasada la medianoche de este domingo.
Una nueva tragedia vial conmociona al departamento San Martín. Un hombre de 59 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un fuerte choque frontal entre dos vehículos sobre calle Nacional.
El siniestro ocurrió cerca de las 00 horas, en el tramo comprendido entre las calles Laprida y Divisoria. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Renault 4, conocida popularmente como "Renoleta", y un Volkswagen Gol Trend blanco impactaron de frente con gran violencia.
Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar el conductor de la Renault 4, identificado como Raúl Alberto Sánchez, de 59 años, domiciliado en calle Quiroga y Nacional, en el departamento San Martín.
En tanto, el conductor del Volkswagen Gol Trend, Gabriel Bueno sufrió graves heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Según las primeras informaciones, ingresó inconsciente al centro asistencial y su estado de salud sería delicado.
Tras el accidente, se desplegó un importante operativo en la zona. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ª junto a efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, quienes llevaron adelante las primeras pericias para determinar cómo se produjo la colisión.
La investigación continúa y será clave el resultado de los peritajes para establecer las circunstancias que derivaron en este trágico hecho que volvió a enlutar las rutas y calles sanjuaninas.