Tragedia en San Martín: un hombre murió tras un violento choque frontal entre dos autos

Una nueva tragedia vial conmociona al departamento San Martín . Un hombre de 59 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un fuerte choque frontal entre dos vehículos sobre calle Nacional .

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El siniestro ocurrió cerca de las 00 horas, en el tramo comprendido entre las calles Laprida y Divisoria. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Renault 4, conocida popularmente como "Renoleta", y un Volkswagen Gol Trend blanco impactaron de frente con gran violencia .

Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar el conductor de la Renault 4, identificado como Raúl Alberto Sánchez, de 59 años , domiciliado en calle Quiroga y Nacional, en el departamento San Martín.

En tanto, el conductor del Volkswagen Gol Trend, Gabriel Bueno sufrió graves heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Según las primeras informaciones, ingresó inconsciente al centro asistencial y su estado de salud sería delicado.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo en la zona. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ª junto a efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, quienes llevaron adelante las primeras pericias para determinar cómo se produjo la colisión.

La investigación continúa y será clave el resultado de los peritajes para establecer las circunstancias que derivaron en este trágico hecho que volvió a enlutar las rutas y calles sanjuaninas.