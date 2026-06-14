    • 14 de junio de 2026 - 08:30

    Tragedia en San Martín: un hombre murió tras un violento choque frontal entre dos autos

    La colisión que resultó fatal para uno de los conductores se produjo pasada la medianoche de este domingo.

    Uno de los autos involucrados en el grave accidente.

    Uno de los autos involucrados en el grave accidente.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva tragedia vial conmociona al departamento San Martín. Un hombre de 59 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un fuerte choque frontal entre dos vehículos sobre calle Nacional.

    Leé además

    buscan a una menor de 17 anos que falta de su hogar desde el viernes

    Buscan a una menor de 17 años que falta de su hogar desde el viernes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cuerpo hallado en ullum: estaba siendo comido por aves y estiman que llevaba al menos 24 horas muerto

    Cuerpo hallado en Ullum: estaba siendo comido por aves y estiman que llevaba al menos 24 horas muerto

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El siniestro ocurrió cerca de las 00 horas, en el tramo comprendido entre las calles Laprida y Divisoria. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Renault 4, conocida popularmente como "Renoleta", y un Volkswagen Gol Trend blanco impactaron de frente con gran violencia.

    image

    Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar el conductor de la Renault 4, identificado como Raúl Alberto Sánchez, de 59 años, domiciliado en calle Quiroga y Nacional, en el departamento San Martín.

    image
    Raúl Sánchez era reconocido gastronómico del departamento San Martín.

    Raúl Sánchez era reconocido gastronómico del departamento San Martín.

    En tanto, el conductor del Volkswagen Gol Trend, Gabriel Bueno sufrió graves heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Según las primeras informaciones, ingresó inconsciente al centro asistencial y su estado de salud sería delicado.

    Tras el accidente, se desplegó un importante operativo en la zona. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ª junto a efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, quienes llevaron adelante las primeras pericias para determinar cómo se produjo la colisión.

    La investigación continúa y será clave el resultado de los peritajes para establecer las circunstancias que derivaron en este trágico hecho que volvió a enlutar las rutas y calles sanjuaninas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    de campeon mundial a estar detenido en una comisaria: la abrupta caida del boxeador sanjuanino pac man fernandez

    De campeón mundial a estar detenido en una comisaría: la abrupta caída del boxeador sanjuanino "Pac Man" Fernández

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una familia fue a comer un asado y encontro un cuerpo flotando en el rio san juan

    Una familia fue a comer un asado y encontró un cuerpo flotando en el Río San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tucumán: Encontraron el cuerpo de una mujer calcinada en un auto e investigan un posible femicidio

    Tucumán: encontraron el cuerpo de una mujer calcinada en un auto e investigan un posible femicidio

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

    El caso Adorni: nuevas medidas de prueba y la evolución del precio del Bitcoin en la mira

    Por Redacción Diario de Cuyo