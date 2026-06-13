De campeón mundial a estar detenido en una comisaría: la abrupta caída del boxeador sanjuanino "Pac Man" Fernández

Hace apenas seis meses, Ezequiel “Pac Man” Fernández era uno de los nombres más celebrados del deporte sanjuanino . El boxeador había alcanzado el punto más alto de su carrera al conquistar el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso welter. Sin embargo, este sábado su nombre volvió a ocupar los titulares, aunque por un motivo diametralmente opuesto: fue detenido en el marco de una causa por amenazas agravadas con arma de fuego y otros graves delitos que son investigados por la Justicia .

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La caída de una de las figuras deportivas más reconocidas de la provincia quedó expuesta tras un violento episodio ocurrido en Chimbas, donde Fernández fue aprehendido junto a su hermano, Ángel Bernardo Fernández, y dos menores de edad.

Según la investigación que lleva adelante la UFI Genérica , el conflicto se habría originado cuando los acusados decidieron buscar por sus propios medios la devolución de una serie de elementos que supuestamente les habían sido sustraídos. De acuerdo con la denuncia, el grupo se presentó en una vivienda para exigir la entrega de esos objetos y lo hizo portando armas de fuego.

La situación se tornó cada vez más tensa cuando una de las mujeres que se encontraba en el domicilio comenzó a registrar la escena con su teléfono celular. Según consta en la denuncia, uno de los agresores le quitó el aparato de manera violenta y posteriormente habría cometido un abuso mediante tocamientos en sus partes íntimas.

El caso derivó en una rápida intervención judicial y policial. Por disposición de la UFI Genérica se realizaron allanamientos que contaron con la colaboración del Grupo GERAS debido a la gravedad de los hechos denunciados y a la posible presencia de armas.

Durante el procedimiento realizado en la vivienda del boxeador, los investigadores secuestraron un arma de fuego que, según las primeras actuaciones, sería la utilizada durante el episodio ocurrido en Chimbas. Además, testimonios incorporados a la causa señalan a Fernández como la persona que habría exhibido el arma al momento de las amenazas.

La investigación está bajo la órbita de la fiscal Daniela Pringles, la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera. En tanto, los dos menores involucrados fueron puestos a disposición del juez de Menores, Carlos Toro.

De la gloria deportiva al escándalo policial

La detención del púgil genera un fuerte impacto en el ambiente deportivo sanjuanino. Fernández venía de atravesar el mejor momento de su carrera profesional. En diciembre de 2025 se había consagrado campeón del Título Mundial Gold de la AMB tras derrotar por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo, logro que lo posicionó entre los deportistas más destacados de la provincia.

Aquel triunfo representó la coronación de años de esfuerzo y sacrificio dentro del boxeo profesional. Sin embargo, la investigación judicial abierta ahora amenaza con eclipsar por completo sus logros deportivos.

Mientras avanza la causa y se esperan nuevas medidas procesales, el campeón mundial permanece detenido y a disposición de la Justicia. Su situación legal dependerá de la evolución de la investigación y de las pruebas que logren reunir los fiscales sobre uno de los episodios más resonantes de los últimos tiempos en el deporte sanjuanino.