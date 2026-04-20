Horror en Bogotá durante la filmación de una serie: un hombre asesinó a dos trabajadores a cuchillazos

Ocurrió durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso 4” en el centro de la ciudad. El agresor también murió. Horror en el país cafetero.

Horror en Bogotá por la muerte durante la grabación de una serie.

Compartir







Horror en Colombia. Un ataque con un cuchillo ocurrido el sábado en Bogotá, durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso 4”, derivó en una pelea que dejó tres personas muertas -dos integrantes del equipo y el agresor- y al menos un herido.

El hecho se produjo en el barrio Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt, cuando un hombre irrumpió en el set y atacó sin previo aviso a un trabajador. La Policía y la Fiscalía investigan lo sucedido y ya hay cuatro personas detenidas.

Cómo fue el ataque en el set El episodio comenzó alrededor de las 15:15, cuando un llamado alertó sobre una persona herida en la zona de carrera 3 Este y calle 17. Minutos después, a las 15:29, se informó que el agresor había sido retenido y que había varios lesionados. Recién a las 15:50, efectivos policiales llegaron al lugar. Desde el Hospital La Samaritana confirmaron la muerte de dos personas, entre ellas el atacante. El saldo final fue de tres fallecidos y un herido que permanece internado.

Según la reconstrucción oficial, el agresor atacó primero a un trabajador —que sería conductor de la producción—, quien murió en el lugar. La reacción de quienes estaban en el set derivó en una pelea en la que el atacante hirió a más personas antes de ser reducido.

Las autoridades señalaron que el hecho no estaría vinculado a un robo, sino a un episodio asociado a “temas de tolerancia”, aunque la investigación sigue en curso.