Horror en San Martín: hallaron dos caballos faenados en un descampado e investigan la venta de carne equina

Los restos de dos equinos mutilados fueron hallados en un descampado y sospechan que el hecho estaría vinculado a la comercialización ilegal de carne.

Un macabro hallazgo generó preocupación en el departamento San Martín, luego de que encontraran restos de caballos faenados en un terreno descampado ubicado cerca de la intersección de las calles Independencia y San Isidro.

Según informó el portal Los Cazadores de Noticias, en el lugar fueron encontrados los restos de dos equinos que presentaban signos de extrema violencia y mutilación.

Uno de los animales tenía múltiples cortes y mutilaciones en distintas partes del cuerpo, mientras que al segundo le habían removido gran parte del cuero, dejando expuesta gran parte de su anatomía.

Ante este escenario, los investigadores manejan como principal hipótesis que la faena estaría relacionada con el mercado clandestino y la comercialización ilegal de carne, una práctica que además representa un serio riesgo sanitario para la población.

Por la gravedad del hecho, se realizó una exposición formal en la comisaría departamental y las autoridades policiales iniciaron una investigación para intentar identificar a los autores y establecer la procedencia de los animales hallados en el lugar.