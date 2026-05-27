Una mujer sufrió un brutal ataque por dos pitbulls mientras caminaba y tuvo que ser hospitalizada

Una mujer de 46 años sufrió múltiples mordeduras en el rostro, brazos, piernas y muslo izquierdo tras el ataque de dos perros de raza pitbull en la localidad costera de Cayastá, en el departamento Garay, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió el martes por la noche en inmediaciones de Hernandarias y cortada Los Patíes, y derivó en el traslado de urgencia de la víctima al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

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De acuerdo con fuentes de la Unidad Regional VII, el episodio se registró cerca de las 20 horas, cuando la mujer regresaba a pie hacia su vivienda. En ese trayecto fue sorprendida por dos canes —uno de color marrón y otro atigrado marrón con negro— que la atacaron sin mediar provocación, según indicó Aire Santa Fe.

Los gritos de auxilio llegaron hasta su yerno, quien salió rápidamente y logró socorrerla. Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar tras un llamado ingresado al sistema de emergencias 911.

La atención médica comenzó en el centro de salud local, donde la víctima recibió las primeras curaciones. La médica policial de turno evaluó la gravedad de las heridas —con especial preocupación por las lesiones en el muslo izquierdo— y dispuso la derivación al hospital Cullen para una atención de mayor complejidad. El diagnóstico quedó registrado como “lesiones de carácter graves”.

Pese a la violencia del ataque, la evolución de la mujer fue favorable. Este miércoles al mediodía recibió el alta médica, aunque deberá continuar con controles y curaciones de forma ambulatoria, afirmó El Litoral.

La víctima declaró ante los uniformados que los animales pertenecerían a una vecina del barrio que ya fue identificada por las autoridades, y advirtió que no sería la primera vez que esos perros protagonizan ataques contra personas en la zona.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Helvecia, a cargo de la investigación, se ordenó el secuestro preventivo de los dos pitbull y se inició una causa judicial contra sus presuntos propietarios bajo la calificación provisoria de “lesiones culposas graves por mordedura de can”.

El caso reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos en distintos puntos de la provincia, donde episodios de esta naturaleza vienen generando creciente inquietud entre vecinos y autoridades.