    • 27 de mayo de 2026 - 18:10

    Tragedia en Aeroparque: un trabajador falleció atrapado en una sala de máquinas

    El accidente ocurrió en una sala técnica de Aeroparque. Otro operario sufrió heridas y la Justicia investiga si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que se cobró la vida de una persona y dejó a otra herida. Según pudo saber TN, el hecho ocurrió cerca del área de preembarque nacional en el primer piso, en una sala técnica, pero alejada de la zona de pasajeros.

    Leé además

    Guadalupe Lucero.

    Caso Guadalupe Lucero: elevan la recompensa a $20 millones por información sobre la niña

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El accidente en Rivadavia solo terminó en un tremendo susto. Imagen creada con IA. 

    Rivadavia: una abuela atropelló accidentalmente a su nietita de casi dos años cuando la llevaba al jardín

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fuentes oficiales informaron que un tablero eléctrico de la sala de máquinas se cayó e impactó contra un tubo de dióxido de carbono que provocó la rotura de su válvula de seguridad. En ese momento, los trabajadores quedaron atrapados lo que generó que la víctima falleciera, se sospecha, por inhalación del gas.

    Ante esa situación, personal médico se acercó hacia el lugar para asistirlos y constataron la muerte de uno de los trabajadores, que fue identificado con las iniciales F.G.

    La Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmó que la víctima fatal era un empleado de la firma Maxiseguridad, empresa dedicada a la venta y recarga de matafuegos y contratada por Aeropuertos Argentina.

    En tanto, el otro trabajador también resultó herido, pero presentó lesiones leves y recibió asistencia médica en el lugar.

    La Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del sector, el traslado del cuerpo y el secuestro de la ropa que usaban ambos para iniciar una investigación. Además, se tomará la declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y de la empresa a la que pertenecían. La Justicia busca establecer cómo sucedió el episodio y qué falló en el protocolo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Romeo Isidoro Saavedra cuando fue detenido en el Banco Hipotecario.

    Condenaron a un clan familiar sanjuanino por el fraude con planes sociales en Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El empleado infiel, Jorge Augusto Vera, si cumple con las medidas de la probation, mantiene su estado de inocencia. 

    Empleado infiel de una reconocida concesionaria zafó de una condena: deberá abonar $100.000 y entregar 30 litros de leche

    Por Redacción Diario de Cuyo
    muerte en la comisaria de valle fertil: fiscales inspeccionaron la celda donde fallecio daniel pichi paredes

    Muerte en la comisaría de Valle Fértil: fiscales inspeccionaron la celda donde falleció Daniel "Pichi" Paredes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    hallaron muerto a un hombre en una casa abandonada e investigan las causas

    Hallaron muerto a un hombre en una casa abandonada e investigan las causas

    Por Redacción Diario de Cuyo