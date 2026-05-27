Tragedia en Aeroparque: un trabajador falleció atrapado en una sala de máquinas

El accidente ocurrió en una sala técnica de Aeroparque. Otro operario sufrió heridas y la Justicia investiga si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que se cobró la vida de una persona y dejó a otra herida. Según pudo saber TN, el hecho ocurrió cerca del área de preembarque nacional en el primer piso, en una sala técnica, pero alejada de la zona de pasajeros.

Fuentes oficiales informaron que un tablero eléctrico de la sala de máquinas se cayó e impactó contra un tubo de dióxido de carbono que provocó la rotura de su válvula de seguridad. En ese momento, los trabajadores quedaron atrapados lo que generó que la víctima falleciera, se sospecha, por inhalación del gas.

Ante esa situación, personal médico se acercó hacia el lugar para asistirlos y constataron la muerte de uno de los trabajadores, que fue identificado con las iniciales F.G.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmó que la víctima fatal era un empleado de la firma Maxiseguridad, empresa dedicada a la venta y recarga de matafuegos y contratada por Aeropuertos Argentina.

En tanto, el otro trabajador también resultó herido, pero presentó lesiones leves y recibió asistencia médica en el lugar.